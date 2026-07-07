Premian a ganadores del primer Torneo Interprepas en Saltillo

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    Premian a ganadores del primer Torneo Interprepas en Saltillo
    Los ganadores de Canto, Baile y Spelling Bee recibieron un premio de 10 mil pesos durante la premiación del primer Torneo Interprepas “Saltillo Tiene Talento” 2026. CORTESÍA

Los primeros lugares de Canto, Baile y Spelling Bee recibieron premios de 10 mil pesos tras la participación de 17 preparatorias

El Gobierno Municipal de Saltillo premió a los ganadores de la primera edición del Torneo Interprepas “Saltillo Tiene Talento” 2026, en el que participaron estudiantes de 17 preparatorias de la ciudad en las categorías de Canto, Baile y Spelling Bee.

Cada uno de los primeros lugares recibió un premio de 10 mil pesos. Los ganadores fueron el Grupo de Hip-Hop UVM, en Baile; Lucía Belén de León Quintero, en Canto; y Leonardo Valdés Valdez, en Spelling Bee.

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En representación del alcalde Javier Díaz González, el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres, destacó que este tipo de iniciativas buscan reconocer e impulsar el talento juvenil en los ámbitos académico, cultural y deportivo.

”Para el alcalde Javier Díaz la juventud significa ese potencial que es digno de reconocer, apoyar e impulsar como disciplina de ejemplo para las siguientes generaciones”, expresó.

Por su parte, el director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, agradeció el esfuerzo de los participantes y señaló que el Gobierno Municipal mantiene el compromiso de generar espacios para el desarrollo de las y los jóvenes.

$!Ernesto Siller Torres destacó que el torneo busca reconocer e impulsar el talento de estudiantes de preparatoria en Saltillo.
Ernesto Siller Torres destacó que el torneo busca reconocer e impulsar el talento de estudiantes de preparatoria en Saltillo. CORTESÍA

La regidora Yajaira Briones, presidenta de la Comisión de Juventud y Educación, afirmó que apoyar a la juventud representa invertir en el futuro y destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el Municipio para impulsar este tipo de actividades.

En la ceremonia también estuvieron presentes Mario Domínguez, en representación del Instituto Municipal de Cultura; el regidor Raúl Jesús Madrazo de la Peña; y Aída Merino, en representación del Centro de Idiomas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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