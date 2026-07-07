Moderniza Saltillo su marco normativo; Cabildo avala nuevos reglamentos y Sesión Solemne para la Presea

Entre los principales acuerdos destaca la actualización del Reglamento de Catastro y del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, instrumentos que buscan adecuar la normatividad municipal a las necesidades actuales del crecimiento urbano, la gestión administrativa y la prestación de servicios públicos.

Con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la administración pública y mantener actualizado el marco jurídico municipal, el Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad diversas reformas reglamentarias durante su primera sesión ordinaria de julio, encabezada por el alcalde Javier Díaz González.

Durante la sesión se informó que estas modificaciones permitirán contar con herramientas legales acordes con la realidad de la ciudad, facilitando tanto la planeación del desarrollo urbano y rural como la correcta administración de los asuntos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

Asimismo, se destacó que el Reglamento Interior de la Administración Municipal fue armonizado con la legislación estatal y federal, con la finalidad de fortalecer una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al interés ciudadano.

Otro de los acuerdos relevantes fue la aprobación de la propuesta presentada por el alcalde para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo en la que se entregará la Presea Saltillo 2026, el máximo reconocimiento que otorga el municipio a personas e instituciones por sus aportaciones a la comunidad.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 24 de julio a las 20:30 horas en las instalaciones del Casino de Saltillo, recinto que fue declarado sede oficial para la realización del acto protocolario.

En materia de desarrollo urbano, el Cabildo también dio luz verde a cuatro dictámenes presentados por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, relacionados con cambios de uso de suelo y la justificación de nomenclaturas en distintos puntos de la ciudad.