Moderniza Saltillo su marco normativo; Cabildo avala nuevos reglamentos y Sesión Solemne para la Presea

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    Moderniza Saltillo su marco normativo; Cabildo avala nuevos reglamentos y Sesión Solemne para la Presea
    El Cabildo aprobó por unanimidad la actualización de reglamentos para fortalecer la administración municipal. CORTESÍA

El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la actualización de reglamentos municipales, además de fijar la Sesión Solemne para la entrega de la Presea Saltillo 2026 y avalar diversos dictámenes en materia urbana y patrimonial

Con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de la administración pública y mantener actualizado el marco jurídico municipal, el Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad diversas reformas reglamentarias durante su primera sesión ordinaria de julio, encabezada por el alcalde Javier Díaz González.

Entre los principales acuerdos destaca la actualización del Reglamento de Catastro y del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento, instrumentos que buscan adecuar la normatividad municipal a las necesidades actuales del crecimiento urbano, la gestión administrativa y la prestación de servicios públicos.

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$!La entrega de la Presea Saltillo 2026 se realizará el próximo 24 de julio durante una Sesión Solemne de Cabildo.
La entrega de la Presea Saltillo 2026 se realizará el próximo 24 de julio durante una Sesión Solemne de Cabildo. CORTESÍA

Durante la sesión se informó que estas modificaciones permitirán contar con herramientas legales acordes con la realidad de la ciudad, facilitando tanto la planeación del desarrollo urbano y rural como la correcta administración de los asuntos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

Asimismo, se destacó que el Reglamento Interior de la Administración Municipal fue armonizado con la legislación estatal y federal, con la finalidad de fortalecer una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al interés ciudadano.

Otro de los acuerdos relevantes fue la aprobación de la propuesta presentada por el alcalde para celebrar la Sesión Solemne de Cabildo en la que se entregará la Presea Saltillo 2026, el máximo reconocimiento que otorga el municipio a personas e instituciones por sus aportaciones a la comunidad.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 24 de julio a las 20:30 horas en las instalaciones del Casino de Saltillo, recinto que fue declarado sede oficial para la realización del acto protocolario.

En materia de desarrollo urbano, el Cabildo también dio luz verde a cuatro dictámenes presentados por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, relacionados con cambios de uso de suelo y la justificación de nomenclaturas en distintos puntos de la ciudad.

$!También fueron avalados dictámenes relacionados con desarrollo urbano, bienes municipales y nomenclatura de la ciudad.
También fueron avalados dictámenes relacionados con desarrollo urbano, bienes municipales y nomenclatura de la ciudad. CORTESÍA

Además, los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron dos dictámenes elaborados por la Comisión de Bienes Municipales, Equipo No Utilizable y Adquisiciones, con lo que se dio continuidad a diversos procedimientos administrativos para el manejo del patrimonio municipal.

Con estas decisiones, el Ayuntamiento busca consolidar un marco normativo actualizado que responda a las necesidades del crecimiento de Saltillo y permita una administración más ordenada y eficiente.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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