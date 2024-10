Protección Civil refuerza medidas de seguridad en los panteones de Saltillo para el Día de Muertos

Con motivo de la festividad de Día de Muertos, la Dirección de Protección Civil en Saltillo ha implementado un operativo especial en los panteones de la ciudad para garantizar la seguridad de los visitantes. Alberto Neira, director de Protección Civil, explicó que desde hace dos semanas, el personal de la dependencia comenzó con inspecciones en distintos cementerios para identificar y mitigar posibles riesgos. Estas medidas estarán en vigor hasta el 3 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo, entre los mejores de México; Mitofsky lo ubica en el top 10 nacional

“El objetivo de este operativo es prevenir accidentes en las áreas de mayor afluencia. Se han realizado recorridos en 13 cementerios para identificar zonas que puedan representar un riesgo, especialmente donde hay fosas abiertas o lápidas en mal estado”, señaló Neira. “En algunos casos, se procedió a acordonar áreas específicas y se notificó al personal encargado para que tomen las precauciones necesarias y se evite algún percance”.

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN FOSAS ABIERTAS

Aunque la situación no es grave, el director aclaró que las fosas abiertas son una condición recurrente en algunos cementerios. “El año pasado encontramos algunas fosas quebradas que representaban un riesgo, pero este año no hallamos tantas en esas condiciones. Solo una zona en un cementerio nuevo está en construcción y, según el personal administrativo, esta área no estará abierta al público porque aún no hay ocupación en esa sección”, indicó Neira.

RECOMENDACIONES PARA LOS VISITANTES

Neira también compartió algunas recomendaciones clave para quienes planean visitar los cementerios en estos días. “Pedimos a la población evitar transitar por encima de las lápidas, aunque se vean en buen estado, ya que algunas pueden no estar firmemente colocadas. También, es esencial no perder de vista a los niños y a los adultos mayores, ya que son los más susceptibles a sufrir incidentes”, sugirió.