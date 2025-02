Provoca gato negro caída de motociclistas al sur de Saltillo; resultan heridos

Un motociclista y su acompañante terminaron con lesiones en el rostro luego de derrapar tras atropellar a un gato negro que se les atravesó en el camino. El accidente ocurrió sobre la calle Libertad, en la zona sur de Saltillo.

El conductor de la motocicleta, identificado como Rogelio N., relató que circulaba con normalidad cuando, de manera repentina, un felino cruzó la vialidad. Aunque intentó esquivarlo, terminó por golpearlo, lo que provocó que perdiera el control y cayera al pavimento junto con su acompañante.

TE PUEDE INTERESAR: Muere trabajador en el General tras caer del techo de una iglesia

Tras la caída, ambos quedaron con heridas visibles en el rostro y fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que no requerían traslado a un hospital. Mientras tanto, el gato logró escapar corriendo del sitio.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al punto para tomar conocimiento del hecho. Al no haber otro vehículo involucrado y no existir daños a terceros, no fue necesario consignar el accidente ante el Ministerio Público.

Vecinos del sector se solidarizaron con los afectados y ofrecieron resguardar la motocicleta en un domicilio cercano, con la promesa de devolvérsela a Rogelio N. una vez que se recupere de sus lesiones.