Reconoce Javier Díaz al Club Rotario Valle Arizpe por fortalecer programas sociales en Saltillo

La colaboración entre el Gobierno Municipal y las organizaciones de la sociedad civil continuará siendo uno de los pilares para impulsar el desarrollo social de Saltillo, afirmó el alcalde Javier Díaz González durante la renovación de la dirigencia del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe, A.C., organismo al que reconoció por su contribución al bienestar de la comunidad. El presidente municipal señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la capital coahuilense se mantiene una estrategia de trabajo coordinado con distintos sectores para fortalecer programas dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad, así como acciones para recuperar espacios públicos y mejorar el entorno urbano.

Entre estas iniciativas mencionó los apoyos destinados a niñas, niños y personas adultas mayores, además del programa ”Activa tu Parque”, mediante el cual se rehabilitan áreas recreativas para fomentar la convivencia y fortalecer el tejido social. Durante la ceremonia de toma de protesta de la mesa directiva 2026-2027 del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe, encabezada por Carlos Orta Canales, Díaz González reconoció que esta organización se ha consolidado como un aliado estratégico para el municipio gracias a los proyectos que desarrolla en materia de educación, asistencia social y servicio comunitario. El alcalde resaltó que el trabajo realizado por los integrantes del organismo ha permitido fortalecer escuelas, promover valores de liderazgo y solidaridad, además de establecer alianzas entre sociedad, iniciativa privada e instituciones para atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, reiteró el compromiso de su administración para continuar respaldando las iniciativas que emprenda el Club Rotario, con el objetivo de ampliar el alcance de los programas de apoyo social y beneficiar a un mayor número de familias saltillenses.

En el acto protocolario también reconoció la labor desempeñada por el presidente saliente, Joel Martínez Coss, al frente de la asociación, y expresó su confianza en que la nueva dirigencia, encabezada por Carlos Orta Canales, dará continuidad al trabajo realizado y fortalecerá la labor humanitaria del organismo. Como parte de la ceremonia, el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe otorgó al alcalde Javier Díaz González el reconocimiento Paul Harris como amigo honorario, distinción que recibió agradeciendo la confianza del organismo y reiterando su compromiso de seguir impulsando acciones que generen beneficios para las familias de la ciudad.

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