Reconoce Javier Díaz al Club Rotario Valle Arizpe por fortalecer programas sociales en Saltillo

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    Reconoce Javier Díaz al Club Rotario Valle Arizpe por fortalecer programas sociales en Saltillo
    Javier Díaz encabezó la toma de protesta de la nueva mesa directiva 2026-2027 del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz destacó el trabajo conjunto con el Club Rotario Valle Arizpe para impulsar programas sociales, educación y rehabilitación de espacios públicos en beneficio de las familias saltillenses

La colaboración entre el Gobierno Municipal y las organizaciones de la sociedad civil continuará siendo uno de los pilares para impulsar el desarrollo social de Saltillo, afirmó el alcalde Javier Díaz González durante la renovación de la dirigencia del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe, A.C., organismo al que reconoció por su contribución al bienestar de la comunidad.

El presidente municipal señaló que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la capital coahuilense se mantiene una estrategia de trabajo coordinado con distintos sectores para fortalecer programas dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad, así como acciones para recuperar espacios públicos y mejorar el entorno urbano.

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$!El alcalde destacó la colaboración entre el municipio y la sociedad civil para fortalecer programas sociales y comunitarios.
El alcalde destacó la colaboración entre el municipio y la sociedad civil para fortalecer programas sociales y comunitarios. CORTESÍA

Entre estas iniciativas mencionó los apoyos destinados a niñas, niños y personas adultas mayores, además del programa ”Activa tu Parque”, mediante el cual se rehabilitan áreas recreativas para fomentar la convivencia y fortalecer el tejido social.

Durante la ceremonia de toma de protesta de la mesa directiva 2026-2027 del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe, encabezada por Carlos Orta Canales, Díaz González reconoció que esta organización se ha consolidado como un aliado estratégico para el municipio gracias a los proyectos que desarrolla en materia de educación, asistencia social y servicio comunitario.

El alcalde resaltó que el trabajo realizado por los integrantes del organismo ha permitido fortalecer escuelas, promover valores de liderazgo y solidaridad, además de establecer alianzas entre sociedad, iniciativa privada e instituciones para atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración para continuar respaldando las iniciativas que emprenda el Club Rotario, con el objetivo de ampliar el alcance de los programas de apoyo social y beneficiar a un mayor número de familias saltillenses.

$!El Club Rotario Valle Arizpe entregó al presidente municipal el reconocimiento Paul Harris como amigo honorario.
El Club Rotario Valle Arizpe entregó al presidente municipal el reconocimiento Paul Harris como amigo honorario. CORTESÍA

En el acto protocolario también reconoció la labor desempeñada por el presidente saliente, Joel Martínez Coss, al frente de la asociación, y expresó su confianza en que la nueva dirigencia, encabezada por Carlos Orta Canales, dará continuidad al trabajo realizado y fortalecerá la labor humanitaria del organismo.

Como parte de la ceremonia, el Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe otorgó al alcalde Javier Díaz González el reconocimiento Paul Harris como amigo honorario, distinción que recibió agradeciendo la confianza del organismo y reiterando su compromiso de seguir impulsando acciones que generen beneficios para las familias de la ciudad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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