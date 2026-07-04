Fallece Álvaro Morales Rodríguez, empresario y notario de amplia trayectoria en Saltillo

El empresario y notario público número 32, Álvaro Morales Rodríguez falleció la mañana de este sábado, dejando una trayectoria de varias décadas en los ámbitos notarial y empresarial de Saltillo. Originario de la capital coahuilense, cursó la primaria y secundaria en el Colegio Ignacio Zaragoza, la preparatoria en el Ateneo Fuente y la licenciatura en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

En 1963 ingresó al Gobierno del Estado durante la administración de Braulio Fernández Aguirre como agente investigador del Ministerio Público. Posteriormente se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Saltillo durante la gestión del entonces alcalde Jesús R. González y más tarde ocupó la Dirección de Asuntos Jurídicos Fiscales de la Secretaría de Finanzas estatal en el gobierno de José de las Fuentes Rodríguez. También fue docente en la Escuela Secundaria Federal No. 1 y en el Ateneo Fuente.

A finales de julio de 2012, el Colegio de Notarios Públicos de Saltillo lo distinguió como decano de los notarios públicos al cumplir 43 años de ejercicio profesional, en reconocimiento a su contribución al derecho y la justicia en beneficio de los coahuilenses. Contrajo matrimonio con Lolita Barba, con quien procreó a su hijo, Álvaro Morales Barba, también abogado. Morales Rodríguez fue integrante de la Cámara Nacional de Comercio de Saltillo, organismo que lamentó su fallecimiento y destacó que “su legado de trabajo, profesionalismo y compromiso permanecerá como ejemplo para las presentes y futuras generaciones”.

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo recordó su compromiso con esa zona de la ciudad, donde impulsó proyectos de inversión, conservación y seguridad. En 2025 recibió el Galardón al Inversor del Centro Histórico, otorgado por la asociación y el Gobierno Municipal, además de participar en la donación de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad del primer cuadro de la ciudad. A través de redes sociales, el Gobierno Municipal de Saltillo también expresó sus condolencias por el fallecimiento de quien describió como un distinguido empresario saltillense.

Publicidad

Temas

Fallecimientos empresarios

Localizaciones

Saltillo

