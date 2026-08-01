Regresan cursos de prevención del delito a escuelas de Saltillo

Con el próximo regreso a clases, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo retomará las jornadas de prevención del delito en instituciones educativas, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención entre estudiantes, docentes y padres de familia.

La Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito informó que, tras la pausa por el periodo vacacional, las brigadas volverán a recorrer los planteles para impartir pláticas y actividades enfocadas en dotar a niñas, niños y adolescentes de herramientas para identificar y enfrentar situaciones de riesgo tanto dentro como fuera de la escuela.