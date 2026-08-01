Regresan cursos de prevención del delito a escuelas de Saltillo
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La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana retomará las actividades preventivas en planteles educativos con cursos, exhibiciones caninas y programas dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia
Con el próximo regreso a clases, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo retomará las jornadas de prevención del delito en instituciones educativas, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención entre estudiantes, docentes y padres de familia.
La Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito informó que, tras la pausa por el periodo vacacional, las brigadas volverán a recorrer los planteles para impartir pláticas y actividades enfocadas en dotar a niñas, niños y adolescentes de herramientas para identificar y enfrentar situaciones de riesgo tanto dentro como fuera de la escuela.
El director del área, Alexis Morales Hernández, explicó que los cursos abordarán temas de actualidad como los riesgos en redes sociales y videojuegos en línea, consumo de sustancias, acoso escolar, violencia en el noviazgo, prevención del delito, conductas de riesgo, seguridad vial y la importancia de construir un proyecto de vida que favorezca el desarrollo de los jóvenes.
Además de las conferencias, los estudiantes podrán conocer de cerca el trabajo de la Unidad K9, mediante exhibiciones en las que participan los oficiales caninos Astro, Choco, Hunter, Teo, Zeus y Max, quienes muestran las tareas que realizan para apoyar las labores de seguridad y fortalecer el vínculo entre la policía y la comunidad escolar.
Las acciones de proximidad social también se extienden a colonias, centros comerciales, eventos públicos y espacios comunitarios mediante actividades como exhibiciones caninas, simulaciones de accidentes y el programa Cine en tu Colonia. Las escuelas interesadas en recibir estas actividades pueden solicitarlas directamente a la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito.