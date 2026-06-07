Repartidor se pasa el alto y choca, en Saltillo

De acuerdo con un video difundido por un automovilista, todo ocurrió cerca de las 2:30 de la tarde. Como vehículo afectado aparece un Chevrolet Aveo color negro que circulaba de norte a sur por la calle Matamoros.

Un repartidor de alimentos aparentemente no respetó una señal de alto en el cruce de las calles Matamoros y Múzquiz, en la zona centro, y ocasionó un fuerte accidente contra un vehículo de transporte por aplicación.

La unidad recibió un golpe en el costado trasero derecho por parte de una motocicleta que era conducida por un repartidor de la empresa Didi. Tras el impacto, el motociclista salió proyectado a una distancia superior a los cinco metros sobre la calle Múzquiz.

El automóvil también giró sobre sí mismo y terminó impactándose contra dos vehículos estacionados, a los que les ocasionó múltiples daños. Mientras tanto, el motociclista quedó lesionado sobre el pavimento.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) brindaron atención al repartidor y a los pasajeros del vehículo de aplicación. El motociclista y uno de los ocupantes del automóvil resultaron heridos, por lo que se ordenó el traslado de uno de ellos al Hospital General.

Elementos de Tránsito Municipal se hicieron cargo del accidente, el cual fue consignado ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público.