Saltillo: blindan colonias Guayulera y Bellavista con patrullajes permanentes para contener la violencia

Durante los recorridos vecinales, los habitantes manifestaron su preocupación por los daños materiales y el riesgo constante. Las familias señalaron verse afectadas por las pedradas y destrozos que ocurren durante los enfrentamientos entre grupos de jóvenes.

Tras una serie de patrullajes preventivos, el alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, informó sobre el reforzamiento de la seguridad. Las acciones policiacas prioritarias se concentran en las colonias identificadas con mayor incidencia de riñas entre pandillas.

”Tenemos una unidad del GRS permanente en La Guayulera. Tenemos una oficina móvil también que nos ayuda a coordinar todo el patrullaje”, detalló Javier Díaz González respecto a la estrategia de contención implementada.

El presidente municipal reconoció abiertamente cuáles son los puntos geográficos que requieren atención inmediata y continua. “En ese sentido, la gente nos decía: ‘Hoy está muy bien... ese es el foco más rojo que tenemos en Saltillo, ese y La Bellavista’”, admitió.

La estrategia de prevención contempla una estrecha colaboración institucional con corporaciones de los tres niveles de gobierno. Elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado participan activamente en la coordinación de esfuerzos.

Díaz González aseguró que mantendrán la fuerte presencia policiaca de manera sorpresiva y constante en los barrios. El objetivo primordial de la actual administración municipal es seguir garantizando la paz, la tranquilidad y la cercanía con la ciudadanía.