Muere hombre mientras entrenaba en gimnasio de Saltillo

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    Muere hombre mientras entrenaba en gimnasio de Saltillo
    Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron el inmueble mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. ULISES MARTÍNEZ

La esposa informó a las autoridades que el hombre no tenía antecedentes de enfermedades conocidas y que recientemente había comenzado a consumir un suplemento alimenticio

Un hombre de 39 años falleció la mañana de este martes al interior del gimnasio Ultra Gym, ubicado en la plaza Villalta, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Saltillo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

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Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del caso, Jesús “N” se encontraba realizando ejercicio cuando se desvaneció. Personas que estaban en el establecimiento intentaron hacerlo reaccionar, pero, al no obtener respuesta, solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como personal de una empresa de atención médica del hospital ubicado a un costado de la plaza comercial. Tras revisar al hombre, confirmaron su fallecimiento y notificaron a las autoridades correspondientes.

La esposa del fallecido, Diana “N”, quien se encontraba ejercitándose con él, informó a las autoridades que su esposo no padecía enfermedades conocidas. También señaló que tenía aproximadamente dos semanas de haber comenzado a consumir creatina.

$!La Fiscalía General del Estado ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para establecer con precisión la causa del fallecimiento.
La Fiscalía General del Estado ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley para establecer con precisión la causa del fallecimiento. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, adscritos a la Delegación Norte, tomaron conocimiento del reporte y resguardaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al gimnasio para iniciar las investigaciones y ordenar el levantamiento del cuerpo. Será mediante la necropsia de ley como se determinará la causa del fallecimiento.

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