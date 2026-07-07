Muere hombre mientras entrenaba en gimnasio de Saltillo
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La esposa informó a las autoridades que el hombre no tenía antecedentes de enfermedades conocidas y que recientemente había comenzado a consumir un suplemento alimenticio
Un hombre de 39 años falleció la mañana de este martes al interior del gimnasio Ultra Gym, ubicado en la plaza Villalta, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Saltillo. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del caso, Jesús “N” se encontraba realizando ejercicio cuando se desvaneció. Personas que estaban en el establecimiento intentaron hacerlo reaccionar, pero, al no obtener respuesta, solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, así como personal de una empresa de atención médica del hospital ubicado a un costado de la plaza comercial. Tras revisar al hombre, confirmaron su fallecimiento y notificaron a las autoridades correspondientes.
La esposa del fallecido, Diana “N”, quien se encontraba ejercitándose con él, informó a las autoridades que su esposo no padecía enfermedades conocidas. También señaló que tenía aproximadamente dos semanas de haber comenzado a consumir creatina.
Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, adscritos a la Delegación Norte, tomaron conocimiento del reporte y resguardaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al gimnasio para iniciar las investigaciones y ordenar el levantamiento del cuerpo. Será mediante la necropsia de ley como se determinará la causa del fallecimiento.