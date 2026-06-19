Saltillo: catean domicilio en Andalucía; aseguran LSD y detienen a una persona

Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Antequera y Almodóvar de Juárez, en el fraccionamiento Andalucía, en Saltillo, como parte de una investigación relacionada con la presunta venta de sustancias prohibidas.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Unidad de Investigación del Estado, así como personal de la UNIF y del PAR. Las acciones contaron además con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.