Saltillo: catean domicilio en Andalucía; aseguran LSD y detienen a una persona
La investigación que derivó en el cateo inició a partir de denuncias ciudadanas que alertaban sobre la posible comercialización de drogas a través de plataformas y redes sociales
Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Antequera y Almodóvar de Juárez, en el fraccionamiento Andalucía, en Saltillo, como parte de una investigación relacionada con la presunta venta de sustancias prohibidas.
En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Unidad de Investigación del Estado, así como personal de la UNIF y del PAR. Las acciones contaron además con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las diligencias se realizaron tras una investigación derivada de denuncias ciudadanas que señalaban la posible comercialización de drogas a través de redes sociales. Con base en la información recabada, las autoridades solicitaron la orden correspondiente para intervenir el inmueble.
Durante la revisión del domicilio, los agentes localizaron mercancía identificada como LSD, además de otras sustancias presuntamente destinadas a su distribución y venta.
Como resultado del cateo, una persona fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.
Asimismo, la motocicleta en la que llegó la persona al domicilio fue asegurada por las autoridades y quedó bajo resguardo como parte de las evidencias relacionadas con el caso.