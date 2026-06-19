Saltillo: catean domicilio en Andalucía; aseguran LSD y detienen a una persona

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    Saltillo: catean domicilio en Andalucía; aseguran LSD y detienen a una persona
    Durante la intervención judicial, agentes de investigación inspeccionaron el inmueble señalado en denuncias ciudadanas, donde localizaron diversas sustancias, entre ellas material identificado como LSD. ULISES MARTÍNEZ

La investigación que derivó en el cateo inició a partir de denuncias ciudadanas que alertaban sobre la posible comercialización de drogas a través de plataformas y redes sociales

Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Antequera y Almodóvar de Juárez, en el fraccionamiento Andalucía, en Saltillo, como parte de una investigación relacionada con la presunta venta de sustancias prohibidas.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Unidad de Investigación del Estado, así como personal de la UNIF y del PAR. Las acciones contaron además con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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$!El operativo fue resultado de una investigación iniciada tras reportes que advertían sobre la posible venta de drogas mediante redes sociales, situación que permitió solicitar una orden de cateo ante la autoridad correspondiente.
El operativo fue resultado de una investigación iniciada tras reportes que advertían sobre la posible venta de drogas mediante redes sociales, situación que permitió solicitar una orden de cateo ante la autoridad correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

Las diligencias se realizaron tras una investigación derivada de denuncias ciudadanas que señalaban la posible comercialización de drogas a través de redes sociales. Con base en la información recabada, las autoridades solicitaron la orden correspondiente para intervenir el inmueble.

$!Como resultado de las diligencias, una persona fue detenida y puesta a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las indagatorias para determinar su posible responsabilidad en los hechos investigados.
Como resultado de las diligencias, una persona fue detenida y puesta a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las indagatorias para determinar su posible responsabilidad en los hechos investigados. ULISES MARTÍNEZ

Durante la revisión del domicilio, los agentes localizaron mercancía identificada como LSD, además de otras sustancias presuntamente destinadas a su distribución y venta.

$!Elementos de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de corporaciones estatales y federales, realizaron un cateo en un domicilio del fraccionamiento Andalucía como parte de una investigación relacionada con la presunta comercialización de sustancias ilícitas.
Elementos de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de corporaciones estatales y federales, realizaron un cateo en un domicilio del fraccionamiento Andalucía como parte de una investigación relacionada con la presunta comercialización de sustancias ilícitas. ULISES MARTÍNEZ

Como resultado del cateo, una persona fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Asimismo, la motocicleta en la que llegó la persona al domicilio fue asegurada por las autoridades y quedó bajo resguardo como parte de las evidencias relacionadas con el caso.

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