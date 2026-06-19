Vinculan a proceso a mujer señalada por presunto fraude en inversiones en Saltillo

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    Vinculan a proceso a mujer señalada por presunto fraude en inversiones en Saltillo
    Durante la audiencia inicial, el juez determinó la situación jurídica de la imputada y estableció el desarrollo del proceso penal dentro de la causa 1128/2026, en la que se le atribuye la presunta captación de recursos económicos. CORTESÍA

La audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo 22 de junio, fecha en la que el Ministerio Público presentará de manera formal los datos de prueba

Ayer jueves, un juez de control procesó en su primera audiencia a una mujer señalada de cometer al menos un fraude a través de un esquema de inversiones en Saltillo.

De acuerdo con la información que ha surgido del caso, la mujer de nombre Gisell “N”, presuntamente operaba un esquema de inversiones que alcanzó, según testimonios, hasta los dos millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-reportada-como-desaparecida-en-ramos-arizpe-denuncia-presunto-acoso-sexual-por-parte-de-su-padrastro-LG21509075

Según la víctima que promovió la denuncia, Gisell se dedicaba a incluir a familiares y amigos de quienes se sumaban, con el fin de expandir el esquema de inversiones, cuyo capital iría a dar a una empresa de montacargas.

Fue desde inicios del mes de mayo cuando Yazmín Barajas, una de las presuntas víctimas, denunció el caso en redes sociales, donde advirtió que además Gisell “N”, a quien habría conocido trabajando en un esquema de préstamos, le habría extraído documentos.

“Familia de ella me debe y tampoco se hace cargo, ni siquiera me contestan y mucho menos me pagan. Giss ‘N’ todavía la semana pasada le hice de desayunar y nunca me esperé que se llevara mi dinero y mucho menos mis documentos”, dijo.

Tras la insistencia sobre el caso, las autoridades giraron una orden de aprehensión, por lo que Gisell “N” fue presentada ante las autoridades para informarle sobre la causa penal en su contra 1128/2026.

Luego de que Gisell “N” escuchó los primeros datos de prueba, un juez de control aprobó el plazo constitucional para que la audiencia de vinculación a proceso se lleve a cabo el próximo 22 de junio.

Mientras esta siguiente audiencia, en la que el Ministerio Público extenderá todo lo incluido en la carpeta de investigación, se lleva a cabo, Gisell permanecerá bajo la medida cautelar de presentación periódica.

Aunque ha trascendido en redes sociales que la mujer sería parte del cuerpo académico del Instituto Tecnológico de Saltillo, el rastreo de la misma, así como la institución académica, no han aportado información al respecto.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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