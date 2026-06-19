Vinculan a proceso a mujer señalada por presunto fraude en inversiones en Saltillo

De acuerdo con la información que ha surgido del caso, la mujer de nombre Gisell “N”, presuntamente operaba un esquema de inversiones que alcanzó, según testimonios, hasta los dos millones de pesos.

Ayer jueves, un juez de control procesó en su primera audiencia a una mujer señalada de cometer al menos un fraude a través de un esquema de inversiones en Saltillo .

Según la víctima que promovió la denuncia, Gisell se dedicaba a incluir a familiares y amigos de quienes se sumaban, con el fin de expandir el esquema de inversiones, cuyo capital iría a dar a una empresa de montacargas.

Fue desde inicios del mes de mayo cuando Yazmín Barajas, una de las presuntas víctimas, denunció el caso en redes sociales, donde advirtió que además Gisell “N”, a quien habría conocido trabajando en un esquema de préstamos, le habría extraído documentos.

“Familia de ella me debe y tampoco se hace cargo, ni siquiera me contestan y mucho menos me pagan. Giss ‘N’ todavía la semana pasada le hice de desayunar y nunca me esperé que se llevara mi dinero y mucho menos mis documentos”, dijo.

Tras la insistencia sobre el caso, las autoridades giraron una orden de aprehensión, por lo que Gisell “N” fue presentada ante las autoridades para informarle sobre la causa penal en su contra 1128/2026.

Luego de que Gisell “N” escuchó los primeros datos de prueba, un juez de control aprobó el plazo constitucional para que la audiencia de vinculación a proceso se lleve a cabo el próximo 22 de junio.

Mientras esta siguiente audiencia, en la que el Ministerio Público extenderá todo lo incluido en la carpeta de investigación, se lleva a cabo, Gisell permanecerá bajo la medida cautelar de presentación periódica.

Aunque ha trascendido en redes sociales que la mujer sería parte del cuerpo académico del Instituto Tecnológico de Saltillo, el rastreo de la misma, así como la institución académica, no han aportado información al respecto.