Saltillo: Ciencia, ingeniería, maternidad y... Tesla

En un mundo donde los prejuicios y las normas sociales limitan las oportunidades para las mujeres, Paola Bilay Cerna Arellano, ingeniera en Materiales egresada del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), no solo ha logrado destacarse en la industria de la soldadura, sino que también ha demostrado que ser madre no es un obstáculo para alcanzar grandes metas.

Su historia, que la llevó desde la maternidad en solitario hasta convertirse en ingeniera de planta en la Gigafactory de Tesla en Austin, Texas, inspira a mujeres a seguir sus sueños sin rendirse ante las adversidades.

Paola, conocida como “Bily” entre sus amigos, estudió su carrera universitaria mientras cuidaba de sus pequeños hijos, con el único propósito de tener las herramientas necesarias para sacar adelante a sus pequeños. “Si no lo hacía yo, nadie iba a sacar adelante a los niños”, comenta. Con el apoyo de su familia, maestros y compañeros de clase, Paola continuó adelante, convirtiéndose en una estudiante destacada.

El esfuerzo y la dedicación de Paola la llevaron a realizar prácticas profesionales en Alemania, donde se enamoró de la soldadura. Tras regresar a México, estudió una especialización en este campo en Comimsa y, posteriormente, volvió a Alemania para realizar una maestría con el apoyo el Conacyt.

Bilay señala la falta de inclusión para las madres solteras en dichos programas. “El recurso de Conacyt solo te lo otorgaban si estabas casada”, menciona, lo que refleja una clara exclusión hacia las madres solteras, quienes deben enfrentar una doble carga económica y emocional.

La conexión con Tesla llegó gracias a su formación en Comimsa. En 2023, Tesla se acercó a la institución buscando talentos mexicanos especializados en soldadura. Paola, junto con otros compañeros, pasó por un riguroso proceso de selección, y en enero de 2024, comenzó a trabajar en la planta de Tesla en Austin, Texas.

Hoy, Paola es una de las mujeres saltillenses que ha logrado posicionarse en una industria tradicionalmente masculina, y lo hace con orgullo, llevando a sus hijos a todas partes.

Uno de los mayores desafíos que enfrentó Paola durante su carrera fue el estigma que rodea a las mujeres en la soldadura, pues explica que esta disciplina ha sido vista históricamente como un campo exclusivo para hombres. “Las mujeres somos tan capaces como los hombres”, afirma con firmeza.