Saltillo: hombre se quita la vida en el Parque Hundido de la colonia Fundadores

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    Saltillo: hombre se quita la vida en el Parque Hundido de la colonia Fundadores
    Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada mientras peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades localizaron una identificación entre las pertenencias del fallecido, lo que permitió establecer de manera preliminar su identidad mientras continúan las diligencias

La mañana de este martes fue localizado, al interior del Parque Hundido “El Pozo”, ubicado en la colonia Fundadores, un hombre que decidió terminar con su vida al colgarse de un árbol, en Saltillo.

Minutos antes de las 07:00 horas, vecinos reportaron al número de emergencias 911 el hallazgo de una persona suspendida de un árbol, cerca de la calle Fray Cristóbal Espinosa, por lo que se movilizó al lugar personal de la Policía Municipal.

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$!Las autoridades localizaron una identificación que permitió establecer de manera preliminar que la persona fallecida era un hombre de 55 años con domicilio en la colonia Virreyes, en Saltillo.
Las autoridades localizaron una identificación que permitió establecer de manera preliminar que la persona fallecida era un hombre de 55 años con domicilio en la colonia Virreyes, en Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

Al arribar al sitio, los oficiales solicitaron el apoyo de una ambulancia. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La persona vestía una camisa gris, pantalón de mezclilla y tenis negros.

$!Tras concluir las diligencias periciales en el Parque Hundido “El Pozo”, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes y continuar con el procedimiento legal.
Tras concluir las diligencias periciales en el Parque Hundido “El Pozo”, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes y continuar con el procedimiento legal. ULISES MARTÍNEZ

Una vez que se confirmó el fallecimiento, se procedió a cubrir el cuerpo y acordonar el área, en espera del personal de la Agencia de Investigación Criminal, que arribó para realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, los peritos llevaron a cabo el procesamiento de la escena y localizaron una identificación a nombre de Jesús ¨N¨, de 55 años, quien tenía su domicilio en la colonia Virreyes.

Una vez concluidas las labores periciales, se realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa de la muerte y se buscará localizar a sus familiares para notificarles lo sucedido y hacer la entrega del cuerpo.

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