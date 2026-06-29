Reportan estable a veterinario de Saltillo infectado por gusano barrenador; Coahuila suma 23 casos activos

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    Reportan estable a veterinario de Saltillo infectado por gusano barrenador; Coahuila suma 23 casos activos
    Autoridades de Salud mantienen vigilancia epidemiológica tras la detección de un caso de miasis en Saltillo. ARCHIVO

Saltillo y Arteaga concentran el mayor número de casos de gusano barrenador en Coahuila

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, informó que el hombre de 84 años diagnosticado con miasis por gusano barrenador se encuentra actualmente hospitalizado, pero estable. El paciente, residente del municipio de Saltillo, recibe atención médica especializada tras confirmarse la presencia de larvas en una herida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/veterinario-de-84-anos-primer-contagio-humano-de-gusano-barrenador-en-coahuila-suman-23-casos-activos-EH21736103

A tres días de la confirmación del primer caso en humanos en Coahuila, se ha indicado que el afectado es un médico veterinario, cuya ocupación representó un factor de riesgo determinante debido a la exposición frecuente a animales. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre acudió a recibir atención tras presentar una lesión con larvas, dolor y enrojecimiento localizado.

Ante la confirmación del caso, se indicó que las autoridades activaron un protocolo de vigilancia epidemiológica que incluyó la búsqueda intencionada de posibles contagios en el entorno del paciente.

Asimismo, se realizaron labores de control sanitario y fumigación preventiva en las inmediaciones de su domicilio, además de vigilancia permanente en las ocho Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.

Hasta el momento, no se han identificado nuevos casos relacionados con este paciente específico.

No obstante, este caso no es el primero en México. De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal, se han diagnosticado 344 casos y dos defunciones, correspondientes a los estados de Yucatán y Oaxaca.

SALTILLO Y ARTEAGA, A LA CABEZA

A nivel estatal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reporta un total de 23 casos activos distribuidos en nueve municipios de Coahuila. La mayor concentración de contagios se localiza en la región sureste, donde Saltillo y Arteaga encabezan la lista con cinco casos activos cada uno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/incrementan-los-casos-de-gusano-barrenador-en-menos-de-14-dias-en-nuevo-mexico-y-texas-PA21744586

La Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención para evitar la propagación del parásito. Entre las principales recomendaciones destacan mantener cualquier lesión limpia y debidamente cubierta para evitar que las moscas depositen huevecillos, utilizar ropa de manga larga, pantalones y repelente contra insectos, además de proteger la vivienda con mosquiteros y revisar periódicamente a perros y gatos para detectar heridas o larvas, especialmente después de cirugías o traumatismos, e impedir que se acerquen al ganado en zonas de riesgo.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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