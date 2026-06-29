Reportan estable a veterinario de Saltillo infectado por gusano barrenador; Coahuila suma 23 casos activos

El Gobierno del Estado de Coahuila , a través de la Secretaría de Salud, informó que el hombre de 84 años diagnosticado con miasis por gusano barrenador se encuentra actualmente hospitalizado, pero estable. El paciente, residente del municipio de Saltillo, recibe atención médica especializada tras confirmarse la presencia de larvas en una herida.

A tres días de la confirmación del primer caso en humanos en Coahuila, se ha indicado que el afectado es un médico veterinario, cuya ocupación representó un factor de riesgo determinante debido a la exposición frecuente a animales. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre acudió a recibir atención tras presentar una lesión con larvas, dolor y enrojecimiento localizado.

Ante la confirmación del caso, se indicó que las autoridades activaron un protocolo de vigilancia epidemiológica que incluyó la búsqueda intencionada de posibles contagios en el entorno del paciente.

Asimismo, se realizaron labores de control sanitario y fumigación preventiva en las inmediaciones de su domicilio, además de vigilancia permanente en las ocho Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.

Hasta el momento, no se han identificado nuevos casos relacionados con este paciente específico.

No obstante, este caso no es el primero en México. De acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal, se han diagnosticado 344 casos y dos defunciones, correspondientes a los estados de Yucatán y Oaxaca.

SALTILLO Y ARTEAGA, A LA CABEZA

A nivel estatal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reporta un total de 23 casos activos distribuidos en nueve municipios de Coahuila. La mayor concentración de contagios se localiza en la región sureste, donde Saltillo y Arteaga encabezan la lista con cinco casos activos cada uno.