Saltillo: HU retiene cuerpo de joven fallecida por cáncer debido a adeudo hospitalario

La mañana del pasado domingo 2 de marzo, Regina Monserrat Fuentes Ayala, una joven de 20 años originaria de Arteaga, Coahuila, falleció en el Hospital Universitario de Saltillo tras luchar durante más de un año contra el cáncer de ovario.

Su deceso, que se produjo poco menos de un mes después de su internamiento, desató una situación angustiante para su familia, debido a un adeudo hospitalario de más de 130 mil pesos, lo que ocasionó que el cuerpo de la joven fuera retenido por varias horas antes de ser entregado a sus seres queridos para el cortejo fúnebre.

Regina fue diagnosticada con cáncer de ovario en marzo de 2023, y tras recibir varias quimioterapias, logró superar la enfermedad a mediados de ese mismo año. No obstante, en abril de 2024, los médicos detectaron nuevos tumores, lo que complicó su salud y la obligó a someterse nuevamente a tratamientos intensivos. Durante este tiempo, su familia, que enfrenta severas dificultades económicas, tuvo que organizar colectas para cubrir los gastos médicos.

Pese a las complicaciones de su diagnóstico, Regina experimentó mejorías temporales, pero en diciembre de 2024, fue sometida a una nueva intervención quirúrgica. A principios de febrero de 2025, su salud se deterioró nuevamente, lo que provocó su internamiento en el Hospital Universitario de Saltillo. A medida que su tratamiento continuaba, la cuenta de hospitalización creció, y aunque se hicieron esfuerzos para cubrir los gastos, la familia no pudo solventar el monto total.

Cuando Regina falleció, la familia fue informada de que no se les entregaría el cuerpo hasta que la cuenta fuera liquidada. Según el personal del hospital, la deuda ascendía a más de 130 mil pesos, pero debido a la falta de personal administrativo, no se consideró un pago previo realizado por un familiar de la joven. Este retraso generó horas de incertidumbre, ya que la familia no pudo realizar el velorio hasta que se firmó un pagaré y se verificó el depósito realizado por la empresa donde trabaja uno de los parientes.

Finalmente, la familia pudo recibir el cuerpo de Regina y velarla en su hogar, para luego darle el último adiós en el panteón de Arteaga. A pesar de la tragedia, los familiares de Regina aún enfrentan la carga de los gastos hospitalarios y han solicitado apoyo económico para poder liquidar el adeudo.

Cualquier persona que desee ayudar a la familia puede hacer una donación al número de cuenta 5256 7841 8024 1795, a nombre de José Javier Méndez Ayala, hermano de Regina. Además, el contacto telefónico para dudas o aclaraciones es el 844-314-4721.