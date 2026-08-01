Saltillo: ‘lo que pasa en Gaza, pasa en tu casa’; protestan contra convenios con Israel

La mañana de este sábado, un grupo de cerca de 30 personas se manifestó en las calles de Saltillo para exigir el rompimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado de Israel. El contingente partió desde el Tecnológico de Saltillo, avanzó sobre el bulevar Venustiano Carranza hasta la calle Allende, se detuvo en el cruce con Victoria y culminó en la Plaza de Armas.

La manifestación se unió a un llamado nacional luego de revelarse la firma de un convenio entre la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua y la agencia israelí Mashav, de la mano de la empresa Mekorot. Además, se reiteró la exigencia de detener el genocidio y los crímenes de guerra que realiza el Estado de Israel contra Palestina en la Franja de Gaza, hechos catalogados así por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI).

En ese sentido, los manifestantes lanzaron consignas como: “El agua no se vende, el agua se defiende”; “Lo que pasa en Gaza, pasa en tu casa”; “¡A romper, a romper relación con Israel!” y “Los niños de Gaza no son una amenaza”. Además, manifestaron su inconformidad con la intervención de Estados Unidos y del presidente Donald Trump en los gobiernos de América Latina.





El contingente avanzó con presencia de unidades de la Policía Municipal y de Tránsito, y concluyó con un micrófono abierto para posicionamientos en la Plaza de Armas. “Lo que está en juego no es únicamente un convenio, sino el derecho de la sociedad a conocer, cuestionar y participar en las decisiones relacionadas con un recurso estratégico para la vida. Creemos que la gestión del agua debe regirse por la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público”, señalaron los manifestantes durante la lectura del pliego petitorio.

Además, expusieron que la solidaridad con Palestina surge de la convicción de que ningún pueblo debe ser despojado de su territorio, de sus recursos o de su derecho a decidir sobre su propio futuro, así como de la defensa de la autodeterminación de los pueblos y el rechazo a cualquier forma de despojo. En ese sentido, también aclararon que la manifestación no fue en contra de una religión o de una nacionalidad en particular, especialmente del pueblo judío, sino contra el sionismo y el intervencionismo. Asimismo, indicaron que se trató de una movilización ciudadana, nacional y pacífica, sin pertenecer a ningún partido político ni buscar favorecer a algún proyecto electoral, empresarial o privado.

“Rechazamos el proyecto político del sionismo como ideología colonial y nos oponemos a toda forma de colonialismo, ocupación e imperialismo (...) Cuestionamos los modelos que promueven la privatización, la opacidad o el control de bienes comunes esenciales como el agua”, indicaron.

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