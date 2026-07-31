Jueza confirma: el 25 de septiembre será la subasta de AHMSA y MINOSA

De acuerdo con el acuerdo judicial emitido este 31 de julio, la audiencia se realizará a las 10:00 horas en el Auditorio del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la Ciudad de México, como parte del procedimiento especial de enajenación que se desarrolla dentro de los concursos mercantiles de ambas compañías.

Es oficial. El próximo 25 de septiembre se llevará a cabo la subasta de los bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles aprobara las Bases Definitivas del procedimiento y estableciera la fecha para la audiencia pública en la que se recibirán las posturas de los interesados en adquirir los activos de ambas empresas.

La resolución avala las bases bajo las cuales se efectuará la subasta e incorpora precisiones al procedimiento, además de aprobar el calendario que regirá las siguientes etapas del proceso de venta.

El juzgado determinó que la realización de la subasta estará sujeta al cumplimiento de dos condiciones principales. La primera consiste en que determinados acreedores otorguen su conformidad para que los bienes sujetos a garantías y fideicomisos puedan ser vendidos como parte de la unidad productiva.

La segunda, que exista al menos un postor que cumpla con todos los requisitos establecidos, incluida la presentación de la garantía de seriedad.

La autoridad judicial advirtió que, de no cumplirse estas condiciones, no existirán las condiciones mínimas para concretar la venta de los activos.

Asimismo, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez deberá continuar el procedimiento conforme al calendario previamente presentado ante el juzgado y dar seguimiento a las acciones necesarias para el desarrollo de la subasta.

El acuerdo también establece que la audiencia pública tendrá acceso restringido, ya que el auditorio donde se celebrará cuenta con un aforo de 98 personas, por lo que la asistencia se realizará bajo las condiciones fijadas por la autoridad judicial.