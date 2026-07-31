Jueza confirma: el 25 de septiembre será la subasta de AHMSA y MINOSA

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    Jueza confirma: el 25 de septiembre será la subasta de AHMSA y MINOSA
    La subasta forma parte del proceso de concurso mercantil que siguen Altos Hornos de México y Minera del Norte. LIDIET MEXICANO

Aprueban las bases definitivas del proceso de venta; audiencia será en la Ciudad de México

Es oficial. El próximo 25 de septiembre se llevará a cabo la subasta de los bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), luego de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles aprobara las Bases Definitivas del procedimiento y estableciera la fecha para la audiencia pública en la que se recibirán las posturas de los interesados en adquirir los activos de ambas empresas.

De acuerdo con el acuerdo judicial emitido este 31 de julio, la audiencia se realizará a las 10:00 horas en el Auditorio del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la Ciudad de México, como parte del procedimiento especial de enajenación que se desarrolla dentro de los concursos mercantiles de ambas compañías.

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La resolución avala las bases bajo las cuales se efectuará la subasta e incorpora precisiones al procedimiento, además de aprobar el calendario que regirá las siguientes etapas del proceso de venta.

El juzgado determinó que la realización de la subasta estará sujeta al cumplimiento de dos condiciones principales. La primera consiste en que determinados acreedores otorguen su conformidad para que los bienes sujetos a garantías y fideicomisos puedan ser vendidos como parte de la unidad productiva.

La segunda, que exista al menos un postor que cumpla con todos los requisitos establecidos, incluida la presentación de la garantía de seriedad.

La autoridad judicial advirtió que, de no cumplirse estas condiciones, no existirán las condiciones mínimas para concretar la venta de los activos.

Asimismo, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez deberá continuar el procedimiento conforme al calendario previamente presentado ante el juzgado y dar seguimiento a las acciones necesarias para el desarrollo de la subasta.

El acuerdo también establece que la audiencia pública tendrá acceso restringido, ya que el auditorio donde se celebrará cuenta con un aforo de 98 personas, por lo que la asistencia se realizará bajo las condiciones fijadas por la autoridad judicial.

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Con esta determinación, el proceso de venta de AHMSA y MINOSA entra en su fase decisiva, luego de varios meses de ajustes a las bases de subasta y de resoluciones emitidas por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para definir las reglas bajo las cuales se buscará concretar la enajenación de los bienes de ambas empresas.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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