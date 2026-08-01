Saltillo: Motociclista queda grave tras caer a paso deprimido

Un motociclista resultó gravemente lesionado luego de sufrir un aparatoso accidente la madrugada de este sábado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Valle de Lourdes, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 3:00 horas, cuando el conductor de una motocicleta Italika FT-150 circulaba presuntamente a exceso de velocidad y sin las debidas precauciones, con dirección de oriente a poniente. Al llegar al sector señalado perdió el control de la unidad, brincó el cordón cuneta y cayó de forma aparatosa al acceso de un paso deprimido.