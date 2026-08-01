Saltillo: Motociclista queda grave tras caer a paso deprimido

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    Saltillo: Motociclista queda grave tras caer a paso deprimido
    Paramédicos trasladaron de urgencia al motociclista al Hospital General debido a la gravedad de las lesiones. MARTÍN ROJAS

El conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no llevaba puesto el casco de seguridad al momento del accidente.

Un motociclista resultó gravemente lesionado luego de sufrir un aparatoso accidente la madrugada de este sábado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Valle de Lourdes, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 3:00 horas, cuando el conductor de una motocicleta Italika FT-150 circulaba presuntamente a exceso de velocidad y sin las debidas precauciones, con dirección de oriente a poniente. Al llegar al sector señalado perdió el control de la unidad, brincó el cordón cuneta y cayó de forma aparatosa al acceso de un paso deprimido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/mueren-dos-tras-impacto-contra-trailer-en-saltillo-GD22564301

Automovilistas que presenciaron el percance se aproximaron para auxiliar al motociclista y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del Sistema 911. Elementos de Tránsito Municipal arribaron primero al sitio para tomar conocimiento de los hechos y asegurar el área.

$!Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente durante la madrugada.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor no portaba el casco de seguridad, pues éste iba colocado en la parte trasera de la motocicleta. Debido a ello sufrió una severa lesión en la cabeza, además de diversos golpes en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia al Hospital General, donde quedó internado bajo observación debido a la gravedad de sus lesiones.

$!La unidad terminó con diversos daños tras impactarse contra el cordón cuneta y caer al paso deprimido.
La unidad terminó con diversos daños tras impactarse contra el cordón cuneta y caer al paso deprimido. MARTÍN ROJAS

Finalmente, la motocicleta fue trasladada a un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se realizarán las investigaciones para deslindar responsabilidades.

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