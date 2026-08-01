Mueren dos tras impacto contra tráiler en Saltillo

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    Mueren dos tras impacto contra tráiler en Saltillo
    Los cuerpos de auxilio y las autoridades trabajaron durante varias horas en el sitio del accidente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tres personas permanecen hospitalizadas con lesiones de gravedad; el operador del tractocamión abandonó el lugar y es buscado por las autoridades

Un hombre murió prensado en el automóvil en el que viajaba y otro falleció horas después de recibir atención médica, mientras que tres personas más resultaron lesionadas de gravedad en un accidente ocurrido la noche de este viernes en el ejido Guadalupe Victoria, al sur de Saltillo.

El percance se registró en el kilómetro 300 de la carretera Saltillo-Zacatecas, lo que movilizó a ambulancias de la Cruz Roja y a elementos del Cuerpo de Bomberos.

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Ambas corporaciones utilizaron equipo de rescate urbano para liberar a los sobrevivientes y recuperar el cuerpo del conductor, quien quedó atrapado entre los restos de un automóvil Nissan Tsuru blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba de sur a norte cuando se impactó de frente contra un tractocamión de la empresa Transinergía. La fuerza del choque dejó prensado al conductor, quien perdió la vida en el lugar.

$!El Nissan Tsuru quedó completamente destrozado tras el choque frontal contra el tractocamión.
El Nissan Tsuru quedó completamente destrozado tras el choque frontal contra el tractocamión. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tres de los lesionados, que inicialmente permanecían sin identificar, fueron trasladados al Hospital General de Saltillo. Una cuarta persona fue llevada al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Horas después se confirmó el fallecimiento de Miguel Tolentino Naranjo, de 50 años, quien murió en el Hospital General a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

$!El operador de la unidad de carga abandonó el lugar tras el accidente y es buscado por las autoridades.
El operador de la unidad de carga abandonó el lugar tras el accidente y es buscado por las autoridades. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El operador del tractocamión abandonó el lugar después del accidente y ahora es requerido por la Fiscalía General del Estado por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Las autoridades buscan establecer contacto con la empresa propietaria de la unidad para deslindar responsabilidades.

Elementos de la Guardia Nacional realizaron las primeras investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente. El tractocamión cuenta con una cámara de seguridad que podría aportar información para esclarecer la mecánica del choque.

$!Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar a las personas atrapadas entre los restos del automóvil.
Bomberos utilizaron equipo hidráulico para liberar a las personas atrapadas entre los restos del automóvil. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes, ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense e inició la carpeta de investigación.

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