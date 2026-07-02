Saltillo: queda inconsciente tras ser atropellado; responsable huye sin auxiliarlo

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    Saltillo: queda inconsciente tras ser atropellado; responsable huye sin auxiliarlo
    El accidente ocurrió en el cruce de Francisco de Urdiñola Sur e Ignacio Manuel Altamirano, en la colonia La Madrid, donde vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al encontrar al hombre inconsciente sobre la carpeta asfáltica. MARTÍN ROJAS

Autoridades recabaron testimonios e iniciaron las investigaciones para identificar al automóvil involucrado y dar con el conductor que abandonó el lugar tras el accidente

Un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar para evadir su responsabilidad, en hechos ocurridos la noche del miércoles en calles de la colonia La Madrid, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 23:00 horas en el cruce de Francisco de Urdiñola Sur e Ignacio Manuel Altamirano, donde vecinos y automovilistas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al encontrar a un hombre tendido sobre el pavimento.

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$!La víctima sufrió una herida sangrante en la cabeza y permaneció inconsciente tras el atropellamiento, lo que movilizó a vecinos, automovilistas y cuerpos de emergencia durante la noche del miércoles en la colonia La Madrid.
La víctima sufrió una herida sangrante en la cabeza y permaneció inconsciente tras el atropellamiento, lo que movilizó a vecinos, automovilistas y cuerpos de emergencia durante la noche del miércoles en la colonia La Madrid. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Adrián González, acababa de salir de su jornada laboral y se dirigía a su domicilio cuando fue embestida por un automóvil de color blanco. Tras el impacto, el conductor responsable continuó su marcha sin detenerse para auxiliar al lesionado ni hacerse cargo de lo ocurrido.

Testigos que presenciaron el accidente señalaron que el hombre quedó inconsciente sobre la carpeta asfáltica y presentaba una herida sangrante en la cabeza, por lo que de inmediato dieron aviso al Sistema de Emergencias 911. Al mismo tiempo, algunas personas intentaron obtener las características del vehículo responsable; sin embargo, este logró escapar del lugar.

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron los primeros auxilios a un trabajador que fue atropellado cuando regresaba a su domicilio tras concluir su jornada laboral. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado en código amarillo a la Clínica 82 del IMSS.
Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron los primeros auxilios a un trabajador que fue atropellado cuando regresaba a su domicilio tras concluir su jornada laboral. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado en código amarillo a la Clínica 82 del IMSS. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Secretaría de Salud arribaron minutos después para brindarle atención prehospitalaria al lesionado. Tras estabilizarlo, determinaron su traslado en código amarillo a la Clínica 82 del IMSS, donde quedó bajo observación médica.

Elementos de Tránsito y corporaciones de seguridad tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y localizar al conductor responsable, quien podría enfrentar cargos por lesiones y abandono de persona.

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