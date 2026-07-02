Saltillo: queda inconsciente tras ser atropellado; responsable huye sin auxiliarlo

Un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar para evadir su responsabilidad, en hechos ocurridos la noche del miércoles en calles de la colonia La Madrid, en Saltillo. El accidente se registró alrededor de las 23:00 horas en el cruce de Francisco de Urdiñola Sur e Ignacio Manuel Altamirano, donde vecinos y automovilistas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al encontrar a un hombre tendido sobre el pavimento.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Adrián González, acababa de salir de su jornada laboral y se dirigía a su domicilio cuando fue embestida por un automóvil de color blanco. Tras el impacto, el conductor responsable continuó su marcha sin detenerse para auxiliar al lesionado ni hacerse cargo de lo ocurrido. Testigos que presenciaron el accidente señalaron que el hombre quedó inconsciente sobre la carpeta asfáltica y presentaba una herida sangrante en la cabeza, por lo que de inmediato dieron aviso al Sistema de Emergencias 911. Al mismo tiempo, algunas personas intentaron obtener las características del vehículo responsable; sin embargo, este logró escapar del lugar.

Paramédicos de la Secretaría de Salud arribaron minutos después para brindarle atención prehospitalaria al lesionado. Tras estabilizarlo, determinaron su traslado en código amarillo a la Clínica 82 del IMSS, donde quedó bajo observación médica. Elementos de Tránsito y corporaciones de seguridad tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y localizar al conductor responsable, quien podría enfrentar cargos por lesiones y abandono de persona.