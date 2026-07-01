Refuerzan vigilancia en el oriente de Saltillo con operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno

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    Refuerzan vigilancia en el oriente de Saltillo con operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno
    El alcalde Javier Díaz recordó que este año se invierten mil 100 millones de pesos para fortalecer el equipamiento, la tecnología y la infraestructura de seguridad en Saltillo. FRANCISCO MUÑIZ

Autoridades municipales, estatales y federales realizaron recorridos de vigilancia en el oriente de Saltillo para fortalecer la prevención del delito y la proximidad con la ciudadanía

Con la participación de corporaciones municipales, estatales y federales, este miércoles se llevó a cabo un operativo de seguridad en las colonias Mirasierra y Nuevo Mirasierra, en el oriente de Saltillo, como parte de la estrategia de coordinación impulsada para fortalecer la prevención del delito y mantener la tranquilidad en los distintos sectores de la ciudad.

El recorrido fue encabezado por el alcalde Javier Díaz González y el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, quienes supervisaron las acciones de vigilancia y proximidad social que desarrollan de manera permanente las diferentes corporaciones de seguridad. En el despliegue también participaron el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez; personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina, además de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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$!El programa “A tu Colonia la Cuidamos Todos” busca acercar a las corporaciones de seguridad a la ciudadanía y atender de manera directa las necesidades de cada sector.
El programa “A tu Colonia la Cuidamos Todos” busca acercar a las corporaciones de seguridad a la ciudadanía y atender de manera directa las necesidades de cada sector. FRANCISCO MUÑIZ

Durante el operativo, el alcalde destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido fortalecer las condiciones de seguridad en la capital coahuilense. Señaló que esta estrategia cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y forma parte de una política enfocada en mantener la presencia policial en las colonias y atender de manera directa las necesidades de la población.

Díaz González recordó que este año se destinan mil 100 millones de pesos para reforzar la infraestructura de seguridad en Saltillo, recursos que serán utilizados para adquirir patrullas, motocicletas, uniformes, chalecos tácticos, oficinas móviles, ampliar la red de videovigilancia y fortalecer la capacidad operativa del Centro de Control y Comando (C2).

$!Las autoridades señalaron que estos despliegues forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la prevención del delito en la ciudad.
Las autoridades señalaron que estos despliegues forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la prevención del delito en la ciudad. FRANCISCO MUÑIZ

Por su parte, el fiscal Federico Fernández Montañez explicó que estas acciones forman parte del programa estatal ”A tu Colonia la Cuidamos Todos”, el cual comenzó en Torreón y ahora se extiende a Saltillo con el propósito de incrementar la presencia de las corporaciones en los sectores habitacionales, fomentar la proximidad con la ciudadanía y atender de forma inmediata las problemáticas detectadas en cada colonia.

$!Javier Díaz González destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país.
Javier Díaz González destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país. FRANCISCO MUÑIZ

Las autoridades recorrieron diversos puntos de Mirasierra y Nuevo Mirasierra para supervisar las labores preventivas que se realizan de manera cotidiana y reiteraron que la estrategia de seguridad continuará desarrollándose en diferentes zonas del municipio mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y las fuerzas federales.

$!El despliegue contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal y corporaciones municipales.
El despliegue contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal y corporaciones municipales. FRANCISCO MUÑIZ
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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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