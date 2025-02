Saltillo: sancionarán a taxis con vidrios polarizados, placas irregulares y sirenas prohibidas

Ante el incremento de taxis que operan fuera de la normativa en Saltillo, las autoridades han decidido aplicar con mayor rigor el reglamento de tránsito y transporte. Así lo informó Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad de la capital coahuilense, quien destacó que se sancionará a las unidades que incumplan con la normativa vigente.

“Bueno primeramente hay que aplicar el reglamento digo porque estos vehículos no pueden andar traficando así en la calle y pues aplicar la sanción correspondiente digo no pueden usar algunos códigos o sirenas no son vehículos de emergencia”, señaló Garza Félix.

Entre las irregularidades más frecuentes en estos taxis mencionó el uso indebido de códigos o sirenas, la circulación con vidrios polarizados, la falta de placas o el uso de placas particulares en unidades destinadas al servicio público.

“Sí vamos a aplicar el reglamento para empezar a sancionar nosotros entramos cuando algunos taxis prestan el servicio público sin placas o con placas particulares ahí bueno queda detenido el vehículo”, comentó el comisionado.

En estos casos, explicó que los vehículos serán asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, hasta que se regularice su situación.

REFUERZAN OPERATIVOS PARA CONTROLAR EL INGRESO DE TRÁILERES

Además, informó que se han reforzado los operativos de vigilancia en los accesos a la ciudad, principalmente para supervisar la circulación de vehículos de carga y evitar que ingresen fuera de los horarios establecidos.

“A veces entran tráileres por equivocación, y se les sugiere que tomen el libramiento. Cuando ingresan a la ciudad, tienen que hacerlo en los horarios permitidos y con su permiso correspondiente”, explicó el comisionado.

Las autoridades reiteraron el llamado a los transportistas y taxistas a cumplir con la normatividad para evitar sanciones y contribuir a la seguridad vial en la ciudad.