Saltillo se prepara para nuevas lluvias; Protección Civil pide evitar zonas de riesgo y conducir con precaución

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    Saltillo se prepara para nuevas lluvias; Protección Civil pide evitar zonas de riesgo y conducir con precaución
    Autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar zonas con acumulación de agua y conducir con precaución. CORTESÍA

Protección Civil y Bomberos de Saltillo mantiene vigilancia preventiva ante el pronóstico de lluvias para este martes, con recorridos en zonas vulnerables y un llamado a la población para evitar riesgos

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones en Saltillo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas y mantenerse informada a través de los canales oficiales debido a que las probabilidades de lluvia se mantienen altas durante la semana.

El titular de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, informó que, específicamente para este martes, existe un 58 por ciento de probabilidad de lluvias, sobre todo por la tarde, por lo que pidió a la población extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y no exponerse a situaciones que puedan poner en peligro su integridad.

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Como parte del operativo preventivo, elementos de Protección Civil mantienen un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y realizan recorridos en diferentes sectores de Saltillo, con especial atención en vialidades y puntos identificados donde suelen registrarse acumulaciones de agua.

Martínez Ávalos explicó que la corporación trabaja de manera coordinada con distintas áreas del Gobierno Municipal y cuerpos de seguridad para responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad provocada por las lluvias.

Entre las principales recomendaciones emitidas a la ciudadanía se encuentra evitar cruzar corrientes de agua o circular por zonas con encharcamientos importantes, además de permanecer en lugares seguros durante los momentos de mayor escurrimiento cuando no sea necesario salir.

Asimismo, se pidió a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad al conducir bajo lluvia, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras que puedan generar accidentes debido al pavimento mojado.

La dependencia también alertó sobre riesgos al buscar refugio debajo de árboles, anuncios espectaculares o estructuras que pudieran presentar inestabilidad ante condiciones de viento o humedad.

Protección Civil y Bomberos recordó que cualquier emergencia puede reportarse a través del número 911 o mediante los grupos ciudadanos de seguridad vía WhatsApp, con el objetivo de brindar atención oportuna a quienes lo requieran.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a consultar únicamente información emitida por canales oficiales del Gobierno Municipal de Saltillo y seguir las recomendaciones preventivas durante esta temporada de lluvias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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