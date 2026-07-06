Saltillo se prepara para nuevas lluvias; Protección Civil pide evitar zonas de riesgo y conducir con precaución

El titular de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, informó que, específicamente para este martes, existe un 58 por ciento de probabilidad de lluvias, sobre todo por la tarde, por lo que pidió a la población extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y no exponerse a situaciones que puedan poner en peligro su integridad.

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones en Saltillo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas y mantenerse informada a través de los canales oficiales debido a que las probabilidades de lluvia se mantienen altas durante la semana.

Como parte del operativo preventivo, elementos de Protección Civil mantienen un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y realizan recorridos en diferentes sectores de Saltillo, con especial atención en vialidades y puntos identificados donde suelen registrarse acumulaciones de agua.

Martínez Ávalos explicó que la corporación trabaja de manera coordinada con distintas áreas del Gobierno Municipal y cuerpos de seguridad para responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad provocada por las lluvias.

Entre las principales recomendaciones emitidas a la ciudadanía se encuentra evitar cruzar corrientes de agua o circular por zonas con encharcamientos importantes, además de permanecer en lugares seguros durante los momentos de mayor escurrimiento cuando no sea necesario salir.

Asimismo, se pidió a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad al conducir bajo lluvia, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras que puedan generar accidentes debido al pavimento mojado.

La dependencia también alertó sobre riesgos al buscar refugio debajo de árboles, anuncios espectaculares o estructuras que pudieran presentar inestabilidad ante condiciones de viento o humedad.

Protección Civil y Bomberos recordó que cualquier emergencia puede reportarse a través del número 911 o mediante los grupos ciudadanos de seguridad vía WhatsApp, con el objetivo de brindar atención oportuna a quienes lo requieran.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a consultar únicamente información emitida por canales oficiales del Gobierno Municipal de Saltillo y seguir las recomendaciones preventivas durante esta temporada de lluvias.