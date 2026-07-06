Saltillo: encabeza Javier Díaz operativo de seguridad en La Minita y El Tanquesito

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: encabeza Javier Díaz operativo de seguridad en La Minita y El Tanquesito
    El alcalde Javier Díaz encabezó un operativo de seguridad en las colonias La Minita y El Tanquesito para reforzar la prevención del delito. CORTESÍA

Como parte de la estrategia permanente de prevención y vigilancia, el alcalde Javier Díaz encabezó un operativo de seguridad en el que dialogó con vecinos para atender sus inquietudes, mientras elementos de diversas agrupaciones reforzaron la presencia policial

Como parte de la estrategia permanente de seguridad en Saltillo, el alcalde Javier Díaz González encabezó un operativo coordinado en las colonias La Minita y El Tanquesito, al surponiente de la ciudad, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y mantener la tranquilidad de las familias.

El presidente municipal señaló que estas acciones forman parte del trabajo conjunto que el Ayuntamiento realiza con el Gobierno de Coahuila y las distintas corporaciones de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tomala-cochino-hasta-55-mil-pesos-de-multa-a-quienes-tiren-basura-en-las-calles-de-saltillo-FI21921602
$!Elementos de distintas agrupaciones de la Comisaría de Seguridad realizaron patrullajes en calles del surponiente de Saltillo.
Elementos de distintas agrupaciones de la Comisaría de Seguridad realizaron patrullajes en calles del surponiente de Saltillo. CORTESÍA

“Estamos trabajando de manera permanente con acciones de prevención que se traduzcan en tranquilidad para las familias saltillenses, siempre con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de todas las instancias con las que trabajamos de manera permanente y coordinada”, expresó.

El operativo incluyó patrullajes en diferentes calles de ambas colonias y contó con la participación de elementos de las distintas agrupaciones de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante el recorrido, Javier Díaz sostuvo encuentros con vecinos del sector para escuchar sus principales inquietudes en materia de seguridad y reiteró su compromiso de dar seguimiento a las solicitudes planteadas.

$!Durante el recorrido, Javier Díaz dialogó con vecinos para conocer sus inquietudes y atender sus necesidades en materia de seguridad.
Durante el recorrido, Javier Díaz dialogó con vecinos para conocer sus inquietudes y atender sus necesidades en materia de seguridad. CORTESÍA

Acompañado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, el alcalde destacó que las labores de proximidad representan un eje fundamental de la estrategia municipal.

“Es importante que la ciudadanía sepa que, cuando se requiera actuar, ahí están las y los elementos de la corporación y todas las instancias encargadas de la seguridad”, afirmó.

Javier Díaz recordó que Saltillo se ha consolidado como la capital más segura de México gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y aseguró que su administración continuará fortaleciendo las acciones para conservar esos indicadores.

$!El operativo forma parte de la estrategia permanente que busca mantener la tranquilidad de las familias saltillenses.
El operativo forma parte de la estrategia permanente que busca mantener la tranquilidad de las familias saltillenses. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/avanza-rehabilitacion-de-calles-y-bulevares-en-saltillo-atienden-reportes-ciudadanos-JI21921686
$!El presidente municipal reiteró que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno fortalece la seguridad en la capital coahuilense.
El presidente municipal reiteró que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno fortalece la seguridad en la capital coahuilense. CORTESÍA

Asimismo, informó que durante este año el municipio ejerce una inversión de mil 100 millones de pesos destinada al fortalecimiento de la seguridad pública, mediante la adquisición de equipamiento, la profesionalización de los cuerpos policiales y el desarrollo de infraestructura.

El alcalde destacó que este tipo de operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad. Recordó que recientemente encabezó, junto con el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, un despliegue similar en las colonias Mirasierra y Nuevo Mirasierra, como parte del esquema para reforzar la seguridad en todo el municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, recorrió municipios de las regiones Laguna, Norte y Carbonífera para acercar programas sociales a las familias.

DIF Coahuila lleva programas sociales hasta las comunidades más alejadas del Estado
El IMSS en Coahuila implementó un nuevo esquema que fortalece el descanso y la capacitación de los médicos residentes.

Coahuila aplica nuevo esquema para garantizar descanso y mejor formación de médicos residentes del IMSS
Autoridades sanitarias mantienen acciones de vigilancia y prevención para evitar nuevos casos de esta enfermedad en Coahuila.

Estable y en recuperación, el primer paciente humano con gusano barrenador en Coahuila
Personas salieron a celebrar a la Alameda pese a que el combinado mexicano no logró el pase a la siguiente fase.

Operativos por partido de México dejan detenciones en Saltillo; Ramos Arizpe reporta jornada sin incidentes
Mundiales

Mundiales
Attolini: El escudero fiel

Attolini: El escudero fiel
true

T-MEC: Trump fallará el tiro

true

POLITICÓN: Enfrentan los Flores Guerra la realidad judicial y el silencio de Morena