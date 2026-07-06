Saltillo: encabeza Javier Díaz operativo de seguridad en La Minita y El Tanquesito

Como parte de la estrategia permanente de seguridad en Saltillo, el alcalde Javier Díaz González encabezó un operativo coordinado en las colonias La Minita y El Tanquesito, al surponiente de la ciudad, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y mantener la tranquilidad de las familias. El presidente municipal señaló que estas acciones forman parte del trabajo conjunto que el Ayuntamiento realiza con el Gobierno de Coahuila y las distintas corporaciones de seguridad.

“Estamos trabajando de manera permanente con acciones de prevención que se traduzcan en tranquilidad para las familias saltillenses, siempre con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de todas las instancias con las que trabajamos de manera permanente y coordinada”, expresó. El operativo incluyó patrullajes en diferentes calles de ambas colonias y contó con la participación de elementos de las distintas agrupaciones de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante el recorrido, Javier Díaz sostuvo encuentros con vecinos del sector para escuchar sus principales inquietudes en materia de seguridad y reiteró su compromiso de dar seguimiento a las solicitudes planteadas.

Acompañado por el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, el alcalde destacó que las labores de proximidad representan un eje fundamental de la estrategia municipal. “Es importante que la ciudadanía sepa que, cuando se requiera actuar, ahí están las y los elementos de la corporación y todas las instancias encargadas de la seguridad”, afirmó. Javier Díaz recordó que Saltillo se ha consolidado como la capital más segura de México gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y aseguró que su administración continuará fortaleciendo las acciones para conservar esos indicadores.

Asimismo, informó que durante este año el municipio ejerce una inversión de mil 100 millones de pesos destinada al fortalecimiento de la seguridad pública, mediante la adquisición de equipamiento, la profesionalización de los cuerpos policiales y el desarrollo de infraestructura. El alcalde destacó que este tipo de operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad. Recordó que recientemente encabezó, junto con el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, un despliegue similar en las colonias Mirasierra y Nuevo Mirasierra, como parte del esquema para reforzar la seguridad en todo el municipio.

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