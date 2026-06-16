Saltillo se prepara para recibir la Expo Clásicos 2026 con más de 700 vehículos en exhibición

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    Saltillo se prepara para recibir la Expo Clásicos 2026 con más de 700 vehículos en exhibición
    Organizadores estiman que la realización del evento generará una derrama económica de entre 15 y 20 millones de pesos, beneficiando principalmente a los sectores hotelero, restaurantero y comercial de la región. MANUEL RODRÍGUEZ

El Parque Las Maravillas abrirá sus puertas el 27 y 28 de junio para albergar la edición número 24, considerada una de las exhibiciones automotrices más importantes de México

La Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A.C., presentó de manera oficial la 24ª edición de la Expo Clásicos 2026, la cual se llevará a cabo los próximos 27 y 28 de junio en las instalaciones del Parque Las Maravillas, en Saltillo, Coahuila.

El evento, considerado uno de los más importantes a nivel nacional, estima reunir a más de 700 vehículos en exhibición y generar una derrama económica de entre 15 y 20 millones de pesos, impulsando fuertemente al sector hotelero y gastronómico regional.

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El ingeniero Hugo Alberto Rábago Mar, presidente de la asociación, destacó que esta edición rendirá un homenaje en vida a don Beto Marín, socio fundador de la organización, a quien describió como una pieza fundamental desde los inicios del movimiento.

”Lo estamos haciendo hoy en honor a nuestro amigo Beto Marín y en vida, hermano, en vida; honor a quien honor merece, porque él es parte fundamental desde cuando inició la asociación”, expresó Rábago Mar durante el anuncio oficial.

Asimismo, el directivo subrayó la proyección internacional que posee el encuentro, recordando que la capital de Coahuila ostenta una distinción mundial única.

”Tenemos un récord Guinness que todavía no nos ha quitado nadie; lo tiene Saltillo, Coahuila”, afirmó.

Rábago Mar garantizó que las familias y expositores procedentes de estados como Querétaro, Zacatecas y el Estado de México arribarán a una zona segura.

”Vamos a recibir a los visitantes foráneos aquí en Coahuila, una zona totalmente segura, donde se respira paz”, apuntó.

Por su parte, Lidia María González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo, manifestó el respaldo del Ayuntamiento a este festival, que fomenta la identidad local y promueve los atractivos turísticos, artísticos y culturales del municipio.

”Desde Turismo Municipal nos encanta apoyar este tipo de eventos porque generan movimiento, atraen visitantes y nos ayudan a seguir presumiendo todo lo bueno que tiene Saltillo”, concluyó la funcionaria ante los medios de comunicación.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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