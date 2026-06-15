Lluvias en Saltillo dejan inundaciones, vehículos varados y activan brigada permanente

Las intensas lluvias registradas desde las primeras horas de este lunes en Saltillo provocaron inundaciones y encharcamientos en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo con reportes ciudadanos y recorridos realizados por VANGUARDIA en la capital coahuilense. Entre los puntos con afectaciones se encuentra el bulevar Venustiano Carranza, donde el flujo de agua proveniente del centro de la ciudad dificultó la circulación vehicular, así como el Distribuidor Vial El Sarape, principalmente en el puente del periférico Luis Echeverría Álvarez hacia Paseo de la Reforma, que también presentó inundación.

Vialidades del norte de la ciudad que suelen inundarse durante las lluvias, como José Musa de León, registraron nuevamente acumulaciones de agua, particularmente en el tramo hacia el antiguo camino a Los Zertuche, donde una camioneta quedó varada durante la mañana. Otras vialidades con presencia de encharcamientos fueron Pedro Figueroa y Robles Narro. Además, se reportaron afectaciones en la escuela primaria Juan Hernández, en la colonia Guayulera, así como en la colonia República, donde se registraron inundaciones que impactaron planteles como el jardín de niños Severino Calderón.

También fueron reportados escurrimientos en la colonia Mirasierra que provocaron la inundación y obstrucción del puente vehicular en el bulevar Fundadores, a la altura de ese sector, el cual comenzó a despejarse con el paso de las horas, aunque permanecen piedras y tierra arrastradas por la corriente. En el municipio de Ramos Arizpe se reportó el incremento en los niveles de arroyos, así como un llenado considerable de la presa La Esperanza. Por su parte, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó las labores de atención en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reducir riesgos. Entre las acciones realizadas se encuentra la limpieza y retiro de basura, maleza y escombro en el arroyo de la colonia Jardines del Bosque, al oriente de la ciudad, con el fin de disminuir riesgos de encharcamientos. Asimismo, personal municipal atendió el retiro de escombro tras la caída de un volado en una vivienda de la calle Juan Antonio de la Fuente, en la Zona Centro.

También se llevaron a cabo trabajos para restablecer el funcionamiento de semáforos en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Mariano Abasolo, además de labores de limpieza, deshierbe y mantenimiento urbano en el bulevar Jesús Valdés Sánchez, entre Miguel Hidalgo y Nazario S. Ortiz Garza. Como parte de estas acciones, se rehabilitó el sistema de iluminación debajo del puente vehicular en el cruce de Nazario S. Ortiz Garza y Mariano Abasolo, con el propósito de mejorar la seguridad para peatones y automovilistas. Ante estas condiciones, Protección Civil informó que las lluvias podrían continuar durante este martes, por lo que recomendó evitar transitar por calles inundadas, no cruzar corrientes de agua, conducir con precaución y no tirar basura que pueda obstruir los desagües.

ACTIVA SALTILLO BRIGADA PERMANENTE El Gobierno Municipal de Saltillo activó de manera permanente la Brigada Especial para la Prevención y Atención de Riesgos por Lluvias, con el objetivo de responder de forma inmediata a cualquier contingencia derivada de las precipitaciones registradas en la ciudad. El alcalde Javier Díaz González informó que se mantiene un monitoreo constante en todos los sectores, especialmente en las zonas identificadas como vulnerables. El edil destacó que existe coordinación permanente con el Gobierno del Estado para atender cualquier emergencia y señaló que, hasta la tarde de este lunes, las lluvias habían dejado saldo blanco, sin personas lesionadas. Durante la jornada, las autoridades brindaron apoyo a vehículos varados por encharcamientos, atendieron una vivienda con ingreso de agua y realizaron labores para retirar árboles caídos y desazolvar drenajes obstruidos.

Como parte de las medidas preventivas, se efectuaron cierres parciales y temporales en vialidades consideradas de riesgo, entre ellas el bulevar José Musa de León y un tramo del bulevar Luis Donaldo Colosio. Asimismo, cuadrillas municipales trabajaron en el retiro de escombro y materiales arrastrados por la corriente en diversos sectores de la ciudad. La brigada está integrada por dependencias de seguridad, protección civil, servicios públicos, desarrollo social y medio ambiente, las cuales mantienen operativos de vigilancia y atención. Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a respetar los semáforos pluviales, evitar cruzar zonas inundadas y conducir con precaución mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.

Publicidad