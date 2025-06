Saltillo: ‘Te volvería a donar sangre’, dice joven enfermera al hombre que ayudó a salvar

Hace cuatro meses, don Jesús Manuel de la Garza fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Su primer reto fue estabilizar los niveles de hemoglobina, lo que requería al menos cinco donadores de sangre.

Amigos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos respondieron al llamado. Sin embargo, la situación se complicó al tratarse de sangre tipo O negativa, una de las más difíciles de conseguir.

“Hubo un momento en el que estaba yo en la tercera o cuarta dosis de sangre y llega la enfermera y me dice que se acabó la sangre. Le hablé a mi hija y me dijo que ya había dos personas donando y me sentí tranquilo. No me puedo sentir más que agradecido por todo este apoyo... Estos gestos me los llevo en el alma, porque es gente que ni siquiera conocía”, relata emocionado don Jesús.

Una de esas personas fue Jacel Jackeline Cisneros Quiñones, una joven de 24 años, estudiante de Enfermería en la Cruz Roja. Estaba en clase cuando personal entró preguntando si alguien tenía sangre tipo O negativa.