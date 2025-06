Donar sangre salva vidas: IMSS conmemora el 14 de junio con llamado a la generosidad

Donar sangre no solo salva vidas; también es una muestra tangible de solidaridad humana que mejora la salud de quien la recibe... y también de quien la da. Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) renovó su llamado a la población para sumarse a esta práctica altruista, esencial para miles de personas que enfrentan enfermedades graves, emergencias médicas o intervenciones quirúrgicas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Saltillo es el nuevo destino top en México? ‘En los zapatos de Mónica’ comparte su primera vez en la capital de Coahuila

“Donar sangre es un acto de generosidad y altruismo que tiene un impacto significativo en la salud y el bienestar de muchas otras personas”, destacó el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien subrayó que este gesto solidario beneficia a pacientes con cáncer, mujeres embarazadas, personas con trastornos hematológicos y víctimas de accidentes.

Más allá del efecto que tiene en los receptores, Robledo explicó que donar también ofrece ventajas físicas al donante: mejora el flujo sanguíneo, disminuye la viscosidad de la sangre y reduce la carga sobre el corazón, lo que puede disminuir el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Además, estimula el buen funcionamiento de la médula ósea, que se activa para regenerar los glóbulos rojos y el volumen sanguíneo.

“El acto de donar sangre no se puede reemplazar. No hay manera de fabricar sangre. No se puede comprar. Solo se puede obtener de personas generosas”, afirmó el doctor Jesús Roy Aranda Osorio, jefe del Área Médica del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Con solo 450 mililitros, un donante puede contribuir a salvar hasta tres vidas. Según datos del IMSS, más del 97 por ciento de la sangre donada se destina a pacientes oncológicos, hematológicos, embarazadas y personas que sufrieron sangrados masivos.

Cada año, el Banco de Sangre del Siglo XXI recibe alrededor de 100 mil predonantes; de ellos, cerca de la mitad se convierten en donantes efectivos. El IMSS cuenta con una red de 60 bancos de sangre en el país y promueve dos formas principales de donación: la donación de sangre total (cada 60 días) y la de plaquetas por aféresis (cada dos semanas).

Entre los requisitos para donar están tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber padecido hepatitis o VIH y gozar de buena salud. El especialista también aclaró que personas con tatuajes o perforaciones sí pueden donar, siempre que haya pasado un año desde su aplicación. Asimismo, pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes pueden ser candidatos si están controlados.

El doctor Aranda Osorio desmintió también la creencia de que la donación provoca debilidad o aumento de peso. “El objetivo de los bancos de sangre es que el donante venga bien, esté bien y se vaya bien”, subrayó.

El IMSS ha identificado alrededor de 450 donantes altruistas con tipos sanguíneos poco comunes, cuya contribución es clave para atender casos médicos complejos. Estos donantes, explicó Aranda, no necesitan cita previa y pueden acudir en cualquier momento: “Es una sangre muy valiosa para nuestros pacientes”.

Finalmente, para facilitar el proceso, el Instituto pone a disposición de la ciudadanía el sitio web https://bancodesangre.imss.gob.mx/apopsbs-publico/login, donde es posible agendar una cita, elegir la fecha y seleccionar el banco de sangre más cercano.

En un país donde la necesidad de sangre es constante y creciente, el IMSS reitera que donar no es solo un acto de generosidad, sino también de compromiso social. Un acto que, gota a gota, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.