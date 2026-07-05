Saltillo vivió un fin de semana de cultura, música y lucha libre con el FINA 2026

Saltillo vivió un fin de semana de intensa actividad cultural y artística con el Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026, que ofreció funciones de lucha libre, conciertos, recitales y espectáculos familiares en distintos escenarios de la ciudad, como parte de la celebración por el 449 aniversario de su fundación. La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó la respuesta de la ciudadanía a la programación del festival. Recordó que las actividades continuarán hasta el próximo 25 de julio e invitó a las familias a seguir participando.

Uno de los eventos con mayor asistencia fue la función gratuita de lucha libre realizada en la Plaza de las Ciudades Hermanas. Cientos de personas disfrutaron de cinco combates, en un espectáculo que reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos alrededor de una de las expresiones más representativas de la cultura popular mexicana. La programación del sábado también incluyó dos presentaciones del cuentacuentos Iñaki Carapelo Circonauta, en la Plaza Nueva Tlaxcala. Con relatos, humor y dinámicas, el artista invitó al público infantil y a sus familias a participar en un recorrido lleno de imaginación.

En el Centro Cultural Teatro García Carrillo se presentó el recital ”Tiempos de Bach”, a cargo del Estudio de Piano Apassionata. La propuesta acercó a los asistentes a la obra de Johann Sebastian Bach mediante un formato didáctico. La jornada concluyó en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler con el Concierto Inaugural del XXX Festival de Guitarra de México, uno de los encuentros guitarrísticos más importantes del país, integrado este año a la programación del FINA 2026.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a consultar la cartelera del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, donde se publican las actividades programadas para las próximas semanas.

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