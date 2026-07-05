‘Tómala Cochino’: hasta 55 mil pesos de multa a quienes tiren basura en las calles de Saltillo

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    ‘Tómala Cochino’: hasta 55 mil pesos de multa a quienes tiren basura en las calles de Saltillo
    El Gobierno de Saltillo invita a denunciar a quienes sean sorprendidos tirando basura en la vía pública. CORTESÍA

La estrategia busca fomentar la participación ciudadana para sancionar a quienes contaminen los espacios públicos con multas de hasta 55 mil pesos

Con el objetivo de reducir la contaminación en los espacios públicos y fortalecer la participación de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Saltillo presentó la campaña “Tómala Cochino”, una estrategia que busca identificar y sancionar a las personas que sean sorprendidas tirando basura en la vía pública.

Como parte de la iniciativa, las autoridades exhortaron a la población a reportar este tipo de conductas mediante el número telefónico 844-414-11-14, donde se recibirán denuncias sobre personas que arrojen desechos en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos o cualquier otro espacio público. Los reportes serán atendidos por las instancias correspondientes para determinar, en su caso, la aplicación de las sanciones establecidas en el reglamento municipal.

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El Ayuntamiento informó que las multas por estas faltas pueden alcanzar hasta 55 mil pesos, al tratarse de acciones que afectan el entorno urbano y perjudican a toda la comunidad. La campaña también pretende fortalecer la cultura del cuidado del espacio público y generar mayor conciencia sobre la responsabilidad compartida de mantener limpia la ciudad.

$!La campaña “Tómala Cochino” busca mantener una ciudad más limpia mediante la participación ciudadana.
La campaña “Tómala Cochino” busca mantener una ciudad más limpia mediante la participación ciudadana. CORTESÍA

Las autoridades advirtieron que la acumulación de basura en la vía pública no solo deteriora la imagen urbana, sino que también representa un riesgo durante la temporada de lluvias al obstruir la infraestructura pluvial y favorecer la formación de encharcamientos. Asimismo, señalaron que estas prácticas generan impactos negativos en el medio ambiente y pueden convertirse en un problema de salud pública.

Ante este panorama, el Gobierno Municipal hizo un llamado a las y los saltillenses para evitar tirar basura y colaborar con las autoridades denunciando a quienes incurran en estas conductas, con el propósito de conservar espacios públicos limpios y seguros.

Con la implementación de ”Tómala Cochino”, la administración municipal reiteró su compromiso de hacer cumplir la normatividad vigente, promover una mayor cultura cívica y mejorar las condiciones de los espacios públicos en beneficio de las familias de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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