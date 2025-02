Se estrella conductora contra camión de transporte público, al norte de Saltillo

La mujer, presuntamente distraída al volante, no logró frenar a tiempo en el bulevar Luis Donaldo Colosio

Aparentemente, la conductora no se percató de que el camión había detenido su marcha, lo que causó que su vehículo impactara la parte trasera del transporte público. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el incidente, tanto en el camión como en el automóvil involucrado.

El automóvil resultó con daños visibles en su parte frontal, mientras que la unidad de transporte público no presentó daños significativos. No fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia, ya que no se reportaron personas heridas.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance. Tras la valoración de los daños, se procedió a la mediación entre las partes involucradas. Ambos conductores acordaron que las aseguradoras de los vehículos se encargarían de cubrir los daños materiales y procederían con el trámite correspondiente para la reparación de los vehículos.