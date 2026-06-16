Se vuelca tractocamión en la carretera 57 y bloquea carriles hacia Saltillo

El accidente ocurrió alrededor de las 05:10 horas, a la altura del kilómetro 213, cuando la unidad de carga se impactó contra el muro central y terminó volcada, bloqueando los carriles con dirección a Saltillo .

ARTEAGA, COAH.- Un operador de tractocamión resultó lesionado luego de sufrir una volcadura sobre la carretera federal 57, en el tramo Puerto México-La Carbonera, durante la madrugada de este martes.

De acuerdo con el reporte, el vehículo involucrado es un tractocamión Freightliner Cascadia modelo 2012, color blanco, perteneciente a la empresa Logistoraje.

El conductor fue identificado como Javier, quien circulaba con dirección a Monterrey cuando ocurrió el percance. Según su versión, uno de los neumáticos traseros del lado izquierdo sufrió una avería, provocando que perdiera el control de la unidad.

Tras la falla mecánica, el tractocamión salió de la carpeta asfáltica, cayó a la cuneta lateral y posteriormente volcó sobre su costado derecho.

Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al sitio para brindar atención al operador, quien presentó diversas lesiones derivadas del accidente.