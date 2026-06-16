Distracción al volante provoca fuerte choque en el Centro de Saltillo

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    Distracción al volante provoca fuerte choque en el Centro de Saltillo
    El conductor de una camioneta Toyota Corolla Cross reconoció que no advirtió la luz roja del semáforo, situación que derivó en el choque contra un automóvil que circulaba con preferencia de paso. ULISES MARTÍNEZ

La rápida intervención de elementos de Tránsito Municipal permitió restablecer la circulación, luego de que el choque provocara afectaciones parciales al flujo vehicular

Un accidente vial registrado la mañana de este martes en la zona Centro de Saltillo dejó, por fortuna, solo daños materiales y afectaciones a la vialidad, luego de que un conductor no respetara la luz roja de un semáforo.

Minutos antes de las 06:00 horas se registró el accidente en el cruce de las calles Ignacio Allende y Presidente Lázaro Cárdenas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-sana-y-salva-a-menor-reportada-como-desaparecida-en-saltillo-OF21424695
$!A pesar de lo aparatoso del percance registrado en la zona Centro de Saltillo, autoridades confirmaron que ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad.
A pesar de lo aparatoso del percance registrado en la zona Centro de Saltillo, autoridades confirmaron que ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad. ULISES MARTÍNEZ

Se dio a conocer que Fernando ¨N¨ circulaba a bordo de una camioneta Toyota Corolla Cross con placas del estado de Nuevo León, sobre la calle Allende.

El conductor reconoció su error al señalar que una distracción al volante le impidió darse cuenta de que el semáforo se encontraba en luz roja.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para realizar labores de abanderamiento, agilizar la circulación y coordinar el retiro de las unidades afectadas.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para realizar labores de abanderamiento, agilizar la circulación y coordinar el retiro de las unidades afectadas. ULISES MARTÍNEZ

Al continuar su marcha, le quitó el derecho de paso a un automóvil Honda City que transitaba sobre la avenida Presidente Cárdenas con la luz en verde, lo que ocasionó el accidente.

Tras el impacto, ambas unidades resultaron con daños en diferentes partes de su estructura. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

La circulación fue parcialmente obstruida hasta la llegada de elementos de Tránsito Municipal, quienes realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente y coordinar el retiro de los vehículos involucrados.

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