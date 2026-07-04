Si planea ir a la Ruta Recreativa en Saltillo, recuerde que este domingo cambia el horario

El director de Salud Pública Municipal, Roberto Cárdenas Zavala, informó que el cambio entra en vigor este fin de semana. Invitó a las y los asistentes a considerar el nuevo horario para disfrutar de este espacio dedicado a la recreación y la activación física.

A partir de este domingo 5 de julio, la Ruta Recreativa de Saltillo operará con un nuevo horario. El paseo dominical se desarrollará de las 6:30 a las 11:30 de la mañana, por lo que el Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a tomar en cuenta este ajuste.

”Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, la Ruta Recreativa es un punto de encuentro para las familias saltillenses, donde cada domingo se fomenta la convivencia, la activación física y los hábitos saludables. Invitamos a la ciudadanía a acompañarnos en este nuevo horario”, señaló el funcionario.

Recordó que la Ruta Recreativa se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Chihuahua y Canadá. En ese espacio las personas pueden caminar, correr, trotar, pasear en bicicleta, patines o scooter, además de convivir con sus mascotas.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación para que las familias aprovechen este paseo dominical y tomen en cuenta que, desde este domingo, el horario será de 6:30 de la mañana a 11:30 de la mañana.