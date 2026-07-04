Si planea ir a la Ruta Recreativa en Saltillo, recuerde que este domingo cambia el horario

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    Si planea ir a la Ruta Recreativa en Saltillo, recuerde que este domingo cambia el horario
    Cada domingo, la Ruta Recreativa reúne a familias, deportistas y paseantes en uno de los espacios de convivencia más concurridos de la ciudad. CORTESÍA

El paseo dominical se realizará de 6:30 a 11:30 de la mañana; autoridades invitan a las familias a tomar en cuenta el ajuste

A partir de este domingo 5 de julio, la Ruta Recreativa de Saltillo operará con un nuevo horario. El paseo dominical se desarrollará de las 6:30 a las 11:30 de la mañana, por lo que el Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a tomar en cuenta este ajuste.

El director de Salud Pública Municipal, Roberto Cárdenas Zavala, informó que el cambio entra en vigor este fin de semana. Invitó a las y los asistentes a considerar el nuevo horario para disfrutar de este espacio dedicado a la recreación y la activación física.

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”Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, la Ruta Recreativa es un punto de encuentro para las familias saltillenses, donde cada domingo se fomenta la convivencia, la activación física y los hábitos saludables. Invitamos a la ciudadanía a acompañarnos en este nuevo horario”, señaló el funcionario.

Recordó que la Ruta Recreativa se desarrolla sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Chihuahua y Canadá. En ese espacio las personas pueden caminar, correr, trotar, pasear en bicicleta, patines o scooter, además de convivir con sus mascotas.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación para que las familias aprovechen este paseo dominical y tomen en cuenta que, desde este domingo, el horario será de 6:30 de la mañana a 11:30 de la mañana.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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