Emite Protección Civil recomendaciones ante pronóstico de lluvias en Saltillo

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, informó que existe una probabilidad superior al 50 por ciento de lluvia durante la tarde, por lo que recomendó mantenerse informado mediante los canales oficiales y atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades.

Ante el pronóstico de precipitaciones para este sábado, el Gobierno Municipal de Saltillo , a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, hizo un llamado a la población para reforzar las medidas de autoprotección y reducir riesgos derivados de las condiciones meteorológicas.

Explicó que la dependencia mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del tiempo, así como vigilancia preventiva en diversos sectores de la ciudad, con especial atención en vialidades, pasos a desnivel y puntos donde históricamente se presentan acumulaciones de agua.

PIDEN EVITAR ZONAS DE RIESGO

Martínez Ávalos señaló que la corporación trabaja de manera coordinada con distintas dependencias municipales y cuerpos de seguridad para responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera registrarse durante la jornada.

Entre las principales recomendaciones, la autoridad pidió evitar transitar por calles inundadas o con encharcamientos, no intentar cruzar corrientes de agua y, siempre que sea posible, permanecer en un sitio seguro mientras se presentan las lluvias de mayor intensidad.

Asimismo, exhortó a quienes deban conducir a disminuir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y extremar precauciones debido a la reducción de la visibilidad y al pavimento mojado.

También recordó que no es recomendable resguardarse bajo árboles, anuncios espectaculares o estructuras que pudieran representar un riesgo por la fuerza del viento o el reblandecimiento del terreno.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que cualquier situación de emergencia puede reportarse de manera inmediata a través del sistema 9-1-1 o mediante los grupos ciudadanos de seguridad en WhatsApp.

Finalmente, la dependencia reiteró el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos emitidos por el Gobierno Municipal de Saltillo y seguir las recomendaciones preventivas durante la actual temporada de lluvias.