Amor en Movimiento del DIF Saltillo supera los 10 mil beneficiarios con servicios de salud gratuitos

La funcionaria destacó que esta estrategia, respaldada por el alcalde Javier Díaz González, mantiene como prioridad acercar atención de salud a colonias, barrios, ejidos y planteles educativos, con el propósito de facilitar el acceso a servicios especializados para quienes más lo requieren.

El programa Amor en Movimiento, impulsado por el DIF Saltillo, continúa ampliando su cobertura en distintos puntos del municipio y ya rebasó las 10 mil personas beneficiadas con servicios médicos gratuitos, informó la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo.

Desde el inicio del programa, la unidad móvil ha brindado atención a 10 mil 826 habitantes tanto de la zona urbana como rural de Saltillo. Entre los apoyos otorgados destacan la entrega de 5 mil 952 lentes, mil 846 aparatos auditivos, mil 898 servicios dentales, además de 688 glucómetros y 144 baumanómetros, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de miles de familias.

López Naranjo reiteró que el compromiso del DIF es mantener la cercanía con la población mediante jornadas itinerantes que permitan llevar estos beneficios directamente a las comunidades. “Seguimos trabajando con nuestro compromiso de llevar los servicios del DIF a las colonias, barrios y ejidos para llegar hasta donde más se necesitan”, expresó.

La jornada más reciente se desarrolló en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en la colonia ISSSTE, donde estudiantes, madres, padres de familia y personal educativo accedieron a los distintos servicios de salud que ofrece el programa.

El DIF Saltillo anunció que la siguiente edición de Amor en Movimiento se realizará el jueves 9 de julio, a partir de las 15:00 horas, en el Centro Comunitario Morelos, localizado en la prolongación Otilio González número 446. Durante la jornada se ofrecerán de forma gratuita servicios de optometría, audiometría, atención dental y la entrega de glucómetros y baumanómetros.

Para recibir cualquiera de estos apoyos, las personas interesadas deberán presentar copia de su credencial para votar, comprobante de domicilio con una vigencia máxima de dos meses y CURP, entregando un juego de copias por cada servicio solicitado. En el caso de menores de edad, únicamente será necesario presentar copia de la CURP.