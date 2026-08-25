Tráiler embiste auto y lo arrastra varios metros, en el libramiento Óscar Flores Tapia
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Un tráiler golpeó y arrastró a un Volkswagen Vento en el libramiento; a pesar de lo aparatoso del percance, no hubo personas lesionadas
Un aparatoso accidente se registró en el libramiento Óscar Flores Tapia, cerca del cruce con la carretera Saltillo-Monterrey, luego de que un tráiler impactara a un Volkswagen Vento y lo arrastrara varios metros, provocando complicaciones en la circulación.
El percance ocurrió esta mañana, cuando el conductor del tractocamión realizó una maniobra para cambiar de carril y golpeó la parte trasera izquierda del automóvil. Debido al impacto, el Vento giró hasta quedar prácticamente de frente a la unidad de carga.
El automóvil terminó en posición lateral frente al tractocamión de la empresa Ximple y fue arrastrado algunos metros antes de detenerse. Pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas.
El accidente generó una larga fila de vehículos debido a que las unidades involucradas permanecieron sobre la vialidad, obstaculizando parcialmente el paso.
Elementos de la Policía del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo sucedió el accidente.
Mientras se llevaban a cabo las labores de atención, las autoridades coordinaron el movimiento de los vehículos involucrados para despejar la vialidad y restablecer paulatinamente la circulación.