Tráiler embiste auto y lo arrastra varios metros, en el libramiento Óscar Flores Tapia

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Saltillo
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    Tráiler embiste auto y lo arrastra varios metros, en el libramiento Óscar Flores Tapia
    El Volkswagen Vento terminó frente al tráiler tras ser impactado y arrastrado varios metros. ULISES MARTÍNEZ

Un tráiler golpeó y arrastró a un Volkswagen Vento en el libramiento; a pesar de lo aparatoso del percance, no hubo personas lesionadas

Un aparatoso accidente se registró en el libramiento Óscar Flores Tapia, cerca del cruce con la carretera Saltillo-Monterrey, luego de que un tráiler impactara a un Volkswagen Vento y lo arrastrara varios metros, provocando complicaciones en la circulación.

El percance ocurrió esta mañana, cuando el conductor del tractocamión realizó una maniobra para cambiar de carril y golpeó la parte trasera izquierda del automóvil. Debido al impacto, el Vento giró hasta quedar prácticamente de frente a la unidad de carga.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/buscan-a-kimberly-vannesa-menor-desaparecida-en-saltillo-PD23029886
$!El accidente provocó una larga fila de vehículos en el libramiento Óscar Flores Tapia.
El accidente provocó una larga fila de vehículos en el libramiento Óscar Flores Tapia. ULISES MARTÍNEZ

El automóvil terminó en posición lateral frente al tractocamión de la empresa Ximple y fue arrastrado algunos metros antes de detenerse. Pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente generó una larga fila de vehículos debido a que las unidades involucradas permanecieron sobre la vialidad, obstaculizando parcialmente el paso.

$!Policías estatales acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance.
Policías estatales acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo sucedió el accidente.

Mientras se llevaban a cabo las labores de atención, las autoridades coordinaron el movimiento de los vehículos involucrados para despejar la vialidad y restablecer paulatinamente la circulación.

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