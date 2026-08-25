Tráiler embiste auto y lo arrastra varios metros, en el libramiento Óscar Flores Tapia

Un aparatoso accidente se registró en el libramiento Óscar Flores Tapia, cerca del cruce con la carretera Saltillo-Monterrey, luego de que un tráiler impactara a un Volkswagen Vento y lo arrastrara varios metros, provocando complicaciones en la circulación. El percance ocurrió esta mañana, cuando el conductor del tractocamión realizó una maniobra para cambiar de carril y golpeó la parte trasera izquierda del automóvil. Debido al impacto, el Vento giró hasta quedar prácticamente de frente a la unidad de carga.

El automóvil terminó en posición lateral frente al tractocamión de la empresa Ximple y fue arrastrado algunos metros antes de detenerse. Pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas. El accidente generó una larga fila de vehículos debido a que las unidades involucradas permanecieron sobre la vialidad, obstaculizando parcialmente el paso.