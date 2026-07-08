Tráiler impacta camioneta y la deja atrapada contra el camellón en Arteaga

Un accidente vial se registró sobre el bulevar Fundadores, antes del cruce con el libramiento Óscar Flores Tapia, en el municipio de Arteaga, donde un tráiler y una camioneta participaron en un choque que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Elementos de la Policía Municipal del vecino municipio informaron que el tráiler de la empresa DASA era conducido por Julio César “N”, de 42 años, quien señaló que un automóvil intentó rebasarlo por el lado derecho, lo que provocó que perdiera el control y realizara una maniobra hacia la izquierda sin percatarse de que una camioneta circulaba a un costado.