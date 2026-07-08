Tráiler impacta camioneta y la deja atrapada contra el camellón en Arteaga
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La conductora de la camioneta fue rescatada por cuerpos de emergencia y permaneció en el lugar mientras las autoridades realizaban el peritaje del accidente
Un accidente vial se registró sobre el bulevar Fundadores, antes del cruce con el libramiento Óscar Flores Tapia, en el municipio de Arteaga, donde un tráiler y una camioneta participaron en un choque que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.
Elementos de la Policía Municipal del vecino municipio informaron que el tráiler de la empresa DASA era conducido por Julio César “N”, de 42 años, quien señaló que un automóvil intentó rebasarlo por el lado derecho, lo que provocó que perdiera el control y realizara una maniobra hacia la izquierda sin percatarse de que una camioneta circulaba a un costado.
Como resultado de la maniobra, el tráiler impactó una camioneta Hyundai conducida por Rosalinda “N”, de 56 años. Tras el golpe, la unidad quedó prensada entre el tráiler y la guarnición del camellón central.
Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil de Arteaga acudieron al sitio para liberar a la conductora, quien permanecía atrapada en el interior del vehículo. Posteriormente, recibió atención prehospitalaria en el lugar.
Luego de la valoración médica, se informó que la mujer no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital y permaneció en el sitio mientras concluían las diligencias.
Elementos de la Policía Municipal de Arteaga tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias del choque y deslindar responsabilidades.