Tren embiste a conductor al sur de Saltillo

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Saltillo
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    Tren embiste a conductor al sur de Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar del accidente.

Intentó ganarle el paso al tren; ahora su vehículo se encuentra en el corralón

Un hombre se llevó un gran susto la tarde de este miércoles luego de que su automóvil fuera impactado y arrastrado por un tren sobre el antiguo camino a General Cepeda, en Coahuila.

Afortunadamente, el conductor no resultó lesionado; sin embargo, fue necesario dar aviso a su compañía de seguros para que evaluara los daños materiales, así como las posibles multas por obstruir las vías de comunicación.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando el conductor de un automóvil Ford Fiesta circulaba con dirección al poniente sobre el antiguo camino a General Cepeda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/huye-tras-chocar-a-motociclista-pero-lo-alcanzan-policias-al-poniente-de-saltillo-CA22004071

Al llegar al cruce ferroviario ubicado en la colonia Mario Ortiz, presuntamente intentó ganarle el paso al tren, que se desplazaba con dirección al sur.

El vehículo fue arrastrado aproximadamente cinco metros y terminó dentro de un terreno baldío, con diversos daños materiales.

Para evitar mayores demoras en la circulación ferroviaria, personal de vigilancia del ferrocarril autorizó al maquinista continuar su marcha, mientras la situación era atendida con el automovilista.

Posteriormente, elementos de Tránsito Municipal procedieron al aseguramiento del vehículo y lo pusieron a disposición del agente investigador del Ministerio Público, quien se encargará de deslindar responsabilidades.

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