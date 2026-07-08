Tren embiste a conductor al sur de Saltillo

Un hombre se llevó un gran susto la tarde de este miércoles luego de que su automóvil fuera impactado y arrastrado por un tren sobre el antiguo camino a General Cepeda, en Coahuila.

Afortunadamente, el conductor no resultó lesionado; sin embargo, fue necesario dar aviso a su compañía de seguros para que evaluara los daños materiales, así como las posibles multas por obstruir las vías de comunicación.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando el conductor de un automóvil Ford Fiesta circulaba con dirección al poniente sobre el antiguo camino a General Cepeda.