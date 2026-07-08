Huye tras chocar a motociclista, pero lo alcanzan policías al poniente de Saltillo
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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta invadió la trayectoria del motociclista al no respetar la luz roja del semáforo
Un accidente vial entre un motociclista y una camioneta se registró la mañana de este miércoles en el cruce de los bulevares Isidro López Zertuche y Luis Echeverría Álvarez, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal de Saltillo.
De acuerdo con el motociclista afectado, el accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando circulaba sobre el bulevar Isidro López Zertuche con vía libre en dirección al bulevar Humberto Hinojosa. Sin embargo, una camioneta se atravesó en su camino y, tras el impacto, el conductor del vehículo se retiró del sitio, por lo que un oficial motorizado inició una persecución para darle alcance.
Los policías siguieron una camioneta Chevrolet Avalanche y lograron detenerla antes de llegar al cruce con el bulevar Humberto Hinojosa, donde el conductor fue asegurado para el procedimiento correspondiente.
El conductor de la camioneta fue identificado como Héctor “N”, de 59 años. Presuntamente, cruzó el semáforo en rojo cuando circulaba con dirección al bulevar Vito Alessio Robles; sin embargo, tras el impacto continuó su marcha hacia el bulevar Humberto Hinojosa. El motociclista fue identificado como Edgar “N”, de 32 años, quien permaneció en el lugar del accidente en espera de recibir atención médica.
Paramédicos fueron solicitados para valorar al motociclista y determinar si era necesario su traslado a un hospital, mientras los oficiales resguardaban el área para evitar otro percance.
Las autoridades municipales realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los involucrados.