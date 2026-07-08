Huye tras chocar a motociclista, pero lo alcanzan policías al poniente de Saltillo

Un accidente vial entre un motociclista y una camioneta se registró la mañana de este miércoles en el cruce de los bulevares Isidro López Zertuche y Luis Echeverría Álvarez, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal de Saltillo.

De acuerdo con el motociclista afectado, el accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando circulaba sobre el bulevar Isidro López Zertuche con vía libre en dirección al bulevar Humberto Hinojosa. Sin embargo, una camioneta se atravesó en su camino y, tras el impacto, el conductor del vehículo se retiró del sitio, por lo que un oficial motorizado inició una persecución para darle alcance.