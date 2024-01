Unboxing sale mal: Mujer compra celular en Mercado Libre y recibe bocina (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Asimismo, relató que pese a haber levantado un ticket de reclamo, sin embargo, no obtuvo respuestas positivas al respecto.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ayuda’: Misterioso mensaje en Huevos San Juan se hace viral en TikTok, esto es lo que se sabe

“Solicité la devolución y me comuniqué con soporte con el vendedor y me pidieron que hiciera una reclamación, pero fue rechazada, me dicen que no me van a regresar el dinero”, aseveró.

¿CÓMO PROTEGERSE DE LAS ESTAFAS EN MERCADO LIBRE?

Debes tener en cuenta que los estafadores se aprovechan de las vulnerabilidades tanto de las plataformas como de los usuarios de las mismas. Por ello, es importante seguir estos consejos para evitar fraudes tanto en Mercado Libre como Mercado Pago y otras plataformas similares.