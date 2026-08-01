Van por un Saltillo más limpio; refuerzan brigadas en parques y canales pluviales

Con el objetivo de conservar una ciudad más limpia, segura y ordenada, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones del programa ”Aquí Andamos”, desplegando brigadas de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la capital para atender espacios públicos, canales pluviales y áreas verdes. Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales realizaron una intervención integral en el canal pluvial y el paso peatonal que conecta los fraccionamientos Lomas del Refugio y Parajes de Santa Elena, al sur de la ciudad, donde se retiraron grandes cantidades de basura y objetos que representaban un riesgo para los habitantes.

Durante la jornada se recolectaron desechos como muebles, ropa y residuos acumulados en este punto ubicado entre las calles Bolivia, Cordillera de los Andes y Santa Magdalena, con el propósito de mejorar las condiciones de higiene, prevenir focos de infección y reducir posibles afectaciones durante la temporada de lluvias. Las brigadas también llevaron a cabo labores de limpieza, deshierbe y mantenimiento en plazas públicas y áreas verdes del fraccionamiento Hacienda Narro, además de intervenir espacios comunitarios en las colonias La Perla, El Milagro, El Cambio, El Amparo, Santa Rita y Magisterio Sección 38, donde se retiró maleza, basura y residuos orgánicos para ofrecer entornos más seguros y agradables para las familias.

El alcalde reiteró que estas acciones continuarán de forma permanente como parte de la estrategia de mantenimiento urbano de su administración, e invitó a la ciudadanía a reportar necesidades de limpieza o servicios públicos mediante el asistente virtual ”Saltillo Fácil”, con el fin de atender de manera oportuna las solicitudes de la población.