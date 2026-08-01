Van por un Saltillo más limpio; refuerzan brigadas en parques y canales pluviales

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    Van por un Saltillo más limpio; refuerzan brigadas en parques y canales pluviales
    El Gobierno Municipal retiró basura, muebles y otros desechos acumulados en el canal pluvial entre Lomas del Refugio y Parajes de Santa Elena. CORTESÍA

El Gobierno Municipal reforzó las labores de limpieza, deshierbe y retiro de basura en canales, plazas y áreas verdes de diversos sectores de la ciudad para mejorar la imagen urbana y prevenir riesgos sanitarios

Con el objetivo de conservar una ciudad más limpia, segura y ordenada, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones del programa ”Aquí Andamos”, desplegando brigadas de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la capital para atender espacios públicos, canales pluviales y áreas verdes.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales realizaron una intervención integral en el canal pluvial y el paso peatonal que conecta los fraccionamientos Lomas del Refugio y Parajes de Santa Elena, al sur de la ciudad, donde se retiraron grandes cantidades de basura y objetos que representaban un riesgo para los habitantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/plazas-rehabilitadas-por-harrison-barnes-transforman-la-vida-de-miles-de-familias-en-saltillo-OD22568754
$!Plazas públicas y áreas verdes de varias colonias recibieron trabajos de limpieza, deshierbe y mantenimiento para beneficio de las familias.
Plazas públicas y áreas verdes de varias colonias recibieron trabajos de limpieza, deshierbe y mantenimiento para beneficio de las familias. CORTESÍA

Durante la jornada se recolectaron desechos como muebles, ropa y residuos acumulados en este punto ubicado entre las calles Bolivia, Cordillera de los Andes y Santa Magdalena, con el propósito de mejorar las condiciones de higiene, prevenir focos de infección y reducir posibles afectaciones durante la temporada de lluvias.

Las brigadas también llevaron a cabo labores de limpieza, deshierbe y mantenimiento en plazas públicas y áreas verdes del fraccionamiento Hacienda Narro, además de intervenir espacios comunitarios en las colonias La Perla, El Milagro, El Cambio, El Amparo, Santa Rita y Magisterio Sección 38, donde se retiró maleza, basura y residuos orgánicos para ofrecer entornos más seguros y agradables para las familias.

$!El programa ”Aquí Andamos” continúa recorriendo diferentes sectores de Saltillo con brigadas permanentes de mantenimiento y limpieza.
El programa ”Aquí Andamos” continúa recorriendo diferentes sectores de Saltillo con brigadas permanentes de mantenimiento y limpieza. CORTESÍA

El alcalde reiteró que estas acciones continuarán de forma permanente como parte de la estrategia de mantenimiento urbano de su administración, e invitó a la ciudadanía a reportar necesidades de limpieza o servicios públicos mediante el asistente virtual ”Saltillo Fácil”, con el fin de atender de manera oportuna las solicitudes de la población.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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