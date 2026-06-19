Vuelca, abandona la camioneta y desaparece en el periférico LEA de Saltillo

Un automovilista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad protagonizó una aparatosa volcadura durante la madrugada de este viernes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo, para posteriormente abandonar la escena y evadir su responsabilidad. Los hechos se registraron minutos después de las 02:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Jeep Cherokee color blanco circulaba sobre la calzada Francisco I. Madero con dirección al norte.

De acuerdo con los primeros reportes, al incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez, el automovilista no redujo la velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la unidad e impactara contra el cordón cuneta del camellón central. Tras el choque, la camioneta terminó volcada sobre su costado derecho, quedando severamente dañada y obstruyendo parcialmente la circulación. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir por su propio pie del vehículo siniestrado. Sin embargo, en lugar de esperar la llegada de las autoridades, decidió abandonar el lugar con rumbo desconocido para evitar responder por los daños ocasionados. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizaron un recorrido por los alrededores en busca del responsable; sin embargo, no lograron localizarlo.

Durante la inspección de la unidad, los oficiales encontraron una considerable cantidad de bebidas alcohólicas, por lo que no se descartó que el conductor se encontrara bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Finalmente, las autoridades ordenaron el aseguramiento de la camioneta y su traslado a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para identificar y localizar al propietario de la unidad.