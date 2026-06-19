Vuelca, abandona la camioneta y desaparece en el periférico LEA de Saltillo

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    Vuelca, abandona la camioneta y desaparece en el periférico LEA de Saltillo
    Durante la inspección de la unidad siniestrada, oficiales localizaron una considerable cantidad de bebidas alcohólicas en el interior del vehículo, lo que fortaleció la presunción de que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. MARTÍN ROJAS

Autoridades localizaron diversas bebidas alcohólicas dentro de la camioneta accidentada, por lo que no se descartó que el conductor se encontrara bajo los efectos del alcohol

Un automovilista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad protagonizó una aparatosa volcadura durante la madrugada de este viernes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo, para posteriormente abandonar la escena y evadir su responsabilidad.

Los hechos se registraron minutos después de las 02:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Jeep Cherokee color blanco circulaba sobre la calzada Francisco I. Madero con dirección al norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-ebrio-acelerado-desata-caos-vial-y-choque-multiple-en-fundadores-NG21507912
$!A pesar de los severos daños que presentó la camioneta tras la volcadura, no se reportaron personas lesionadas ni fue necesaria la intervención de servicios médicos para el traslado de algún involucrado.
A pesar de los severos daños que presentó la camioneta tras la volcadura, no se reportaron personas lesionadas ni fue necesaria la intervención de servicios médicos para el traslado de algún involucrado. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, al incorporarse al periférico Luis Echeverría Álvarez, el automovilista no redujo la velocidad, lo que provocó que perdiera el control de la unidad e impactara contra el cordón cuneta del camellón central.

Tras el choque, la camioneta terminó volcada sobre su costado derecho, quedando severamente dañada y obstruyendo parcialmente la circulación.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor logró salir por su propio pie del vehículo siniestrado. Sin embargo, en lugar de esperar la llegada de las autoridades, decidió abandonar el lugar con rumbo desconocido para evitar responder por los daños ocasionados.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizaron un recorrido por los alrededores en busca del responsable; sin embargo, no lograron localizarlo.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes y buscar al conductor, quien abandonó la escena antes de la llegada de las autoridades.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes y buscar al conductor, quien abandonó la escena antes de la llegada de las autoridades. MARTÍN ROJAS

Durante la inspección de la unidad, los oficiales encontraron una considerable cantidad de bebidas alcohólicas, por lo que no se descartó que el conductor se encontrara bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Finalmente, las autoridades ordenaron el aseguramiento de la camioneta y su traslado a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para identificar y localizar al propietario de la unidad.

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