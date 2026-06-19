$!Saltillo: ebrio acelerado desata caos vial y choque múltiple en Fundadores

Un conductor que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad provocó un aparatoso accidente múltiple sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Privada La Torre, en Saltillo, dejando cuantiosos daños materiales en al menos cuatro vehículos y afectaciones a la infraestructura urbana. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Jetta circulaba de poniente a oriente sobre dicha vialidad. De acuerdo con las primeras investigaciones, al descender de la rampa de la calle 17 perdió por completo el control del volante debido al exceso de velocidad.

La unidad se proyectó hacia el carril de baja velocidad, donde impactó por alcance a otro Volkswagen Jetta. A consecuencia del golpe, el conductor afectado perdió el control y terminó subiéndose a la jardinera central.

Lejos de detener su marcha, el presunto responsable continuó avanzando de manera descontrolada, cruzando los carriles de circulación hasta estrellarse contra los muros de contención centrales. La fuerza del impacto desprendió una de las ballenas de concreto, la cual fue lanzada hacia los carriles de circulación contrarios.

En ese momento, un automóvil Kia que transitaba de oriente a poniente intentó esquivar el bloque de concreto que invadió su trayectoria. Durante la maniobra evasiva, el conductor invadió el carril contiguo y golpeó lateralmente a una camioneta GMC que circulaba por el carril central.

Tras el impacto, la camioneta perdió el control y terminó chocando contra otras estructuras de concreto ubicadas varios metros más adelante, completando una cadena de percances que movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades municipales.

Paramédicos y personal de rescate acudieron al lugar para valorar a los automovilistas involucrados; sin embargo, pese a lo aparatoso del accidente, ninguno de ellos requirió traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la detención del conductor señalado como responsable, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del percance.

El automovilista fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados, tanto a los vehículos involucrados como a la infraestructura municipal.