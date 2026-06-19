Saltillo: ebrio acelerado desata caos vial y choque múltiple en Fundadores

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    Saltillo: ebrio acelerado desata caos vial y choque múltiple en Fundadores
    El aparatoso accidente registrado sobre el bulevar Fundadores involucró al menos cuatro vehículos y generó una importante movilización de cuerpos de emergencia, luego de que un automóvil presuntamente conducido a exceso de velocidad provocara una serie de colisiones en cadena. MARTÍN ROJAS

Una ballena de concreto fue desprendida de los muros centrales y lanzada hacia los carriles contrarios, lo que provocó nuevas maniobras de riesgo y una cadena de colisiones

Un conductor que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad provocó un aparatoso accidente múltiple sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Privada La Torre, en Saltillo, dejando cuantiosos daños materiales en al menos cuatro vehículos y afectaciones a la infraestructura urbana.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Jetta circulaba de poniente a oriente sobre dicha vialidad. De acuerdo con las primeras investigaciones, al descender de la rampa de la calle 17 perdió por completo el control del volante debido al exceso de velocidad.

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La unidad se proyectó hacia el carril de baja velocidad, donde impactó por alcance a otro Volkswagen Jetta. A consecuencia del golpe, el conductor afectado perdió el control y terminó subiéndose a la jardinera central.

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Lejos de detener su marcha, el presunto responsable continuó avanzando de manera descontrolada, cruzando los carriles de circulación hasta estrellarse contra los muros de contención centrales. La fuerza del impacto desprendió una de las ballenas de concreto, la cual fue lanzada hacia los carriles de circulación contrarios.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y procedieron con la detención del conductor señalado como responsable, quien presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente y procedieron con la detención del conductor señalado como responsable, quien presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. MARTÍN ROJAS

En ese momento, un automóvil Kia que transitaba de oriente a poniente intentó esquivar el bloque de concreto que invadió su trayectoria. Durante la maniobra evasiva, el conductor invadió el carril contiguo y golpeó lateralmente a una camioneta GMC que circulaba por el carril central.

$!Paramédicos y rescatistas acudieron al lugar para valorar a los conductores involucrados en el percance múltiple; pese a los cuantiosos daños materiales y a lo aparatoso de los hechos, ninguno de los participantes requirió ser trasladado a un hospital.
Paramédicos y rescatistas acudieron al lugar para valorar a los conductores involucrados en el percance múltiple; pese a los cuantiosos daños materiales y a lo aparatoso de los hechos, ninguno de los participantes requirió ser trasladado a un hospital. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, la camioneta perdió el control y terminó chocando contra otras estructuras de concreto ubicadas varios metros más adelante, completando una cadena de percances que movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades municipales.

$!La fuerza del impacto contra los muros de contención centrales fue tal que una ballena de concreto salió proyectada hacia los carriles contrarios, obligando a otros automovilistas a realizar maniobras de emergencia para evitar una tragedia mayor.
La fuerza del impacto contra los muros de contención centrales fue tal que una ballena de concreto salió proyectada hacia los carriles contrarios, obligando a otros automovilistas a realizar maniobras de emergencia para evitar una tragedia mayor. MARTÍN ROJAS

Paramédicos y personal de rescate acudieron al lugar para valorar a los automovilistas involucrados; sin embargo, pese a lo aparatoso del accidente, ninguno de ellos requirió traslado a un hospital.

$!Los daños no solo afectaron a los vehículos involucrados, sino también a la infraestructura urbana, ya que varios bloques de concreto y estructuras de contención resultaron destruidos tras la serie de impactos registrados durante el percance.
Los daños no solo afectaron a los vehículos involucrados, sino también a la infraestructura urbana, ya que varios bloques de concreto y estructuras de contención resultaron destruidos tras la serie de impactos registrados durante el percance. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron con la detención del conductor señalado como responsable, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del percance.

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El automovilista fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados, tanto a los vehículos involucrados como a la infraestructura municipal.

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