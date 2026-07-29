Vuelca ambulancia con paciente tras choque en Saltillo (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Vuelca ambulancia con paciente tras choque en Saltillo (video)
    El percance provocó afectaciones a la circulación mientras los cuerpos de emergencia atendían a los lesionados y retiraban las unidades. ULISES MARTÍNEZ

La mujer que era trasladada a la Clínica 2 fue llevada en otra unidad; tres personas resultaron lesionadas

Una ambulancia privada de la empresa Plus Care terminó volcada tras participar en un accidente vial registrado la tarde de este miércoles en el cruce de los bulevares Isidro López Zertuche y Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

La unidad trasladaba a Juana Espinoza, de 72 años, quien era llevada a la Clínica 2 del IMSS por un problema cerebrovascular, procedente de la colonia Isabel Amalia. Tras el percance, la paciente fue abordada en otra ambulancia para continuar con su atención médica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/presunto-corto-circuito-incendia-vivienda-en-las-teresitas-saltillo-CF22504215

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades municipales en el lugar, la ambulancia circulaba sobre el bulevar Isidro López Zertuche, procedente del bulevar Universidad y con dirección a la Clínica 2.

Por su parte, una camioneta Chevrolet Silverado circulaba sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez con dirección a la carretera a Torreón.

$!Paramédicos y el operador de la ambulancia también recibieron atención médica tras el accidente.
Paramédicos y el operador de la ambulancia también recibieron atención médica tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

El impacto ocurrió cuando la parte frontal de la camioneta golpeó el costado derecho de la ambulancia, lo que provocó que la unidad de emergencia terminara volcada sobre la vialidad.

$!La ambulancia de la empresa Plus Care terminó volcada tras el impacto registrado en el cruce de Isidro López Zertuche y Luis Echeverría Álvarez.
La ambulancia de la empresa Plus Care terminó volcada tras el impacto registrado en el cruce de Isidro López Zertuche y Luis Echeverría Álvarez. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de la camioneta, identificado como Roberto Cruz Soto, de 66 años, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a la Clínica 70 del IMSS para recibir atención médica. También resultaron lesionados el paramédico Ernesto Ríos Aranda, de 31 años, y el operador de la ambulancia, Norberto Orozco.

$!La camioneta Chevrolet Silverado presentó severos daños en la parte frontal a causa del choque.
La camioneta Chevrolet Silverado presentó severos daños en la parte frontal a causa del choque. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las labores correspondientes. Personal de Bomberos, Cruz Roja y de la empresa Plus Care brindó atención a los lesionados y apoyó en las maniobras realizadas en el sitio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ambulancias
Choques
Policía

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
In-KRILL-dulos

In-KRILL-dulos
true

Morena Coahuila: Diego del Bosque y Américo Villarreal, en ruta para salir en septiembre
true

POLITICÓN: Viviendas del Bienestar Coahuila, ¿por qué validó Infonavit casas con fallas estructurales?
Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria

Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria
Un reporte al 911 activó un operativo de búsqueda durante la madrugada que permitió ubicar y auxiliar a un hombre de 30 años que no podía salir del monte en un ejido de Múzquiz, Coahuila.

Rescatan a hombre extraviado tras intensa búsqueda nocturna en un ejido de Múzquiz, Coahuila
Matías Grande encabezó la cosecha coahuilense al coronarse en las pruebas individual y de equipos mixtos de arco recurvo.

Coahuila conquista cuatro medallas en los JCC 2026; Matías Grande logra doble oro
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, , a su llegada al Capitolio de Estados Unidos para una reunión bipartidista de la Ley de Sanciones a Rusia e irán Lindsey O. Graham.

Ucrania dice que atacó 2 refinerías de petróleo rusas después de reunión entre Zelenskyy y Trump
Rescatistas en medio de la destrucción tras los sismos en La Guaira, Venezuela, el 6 de julio del 2026.

Terremotos en Venezuela no solo causaron miles de muertos, también provocaron riesgos ambientales y de salud