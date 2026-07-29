Vuelca ambulancia con paciente tras choque en Saltillo (video)

Una ambulancia privada de la empresa Plus Care terminó volcada tras participar en un accidente vial registrado la tarde de este miércoles en el cruce de los bulevares Isidro López Zertuche y Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

La unidad trasladaba a Juana Espinoza, de 72 años, quien era llevada a la Clínica 2 del IMSS por un problema cerebrovascular, procedente de la colonia Isabel Amalia. Tras el percance, la paciente fue abordada en otra ambulancia para continuar con su atención médica.