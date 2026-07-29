Vuelca ambulancia con paciente tras choque en Saltillo (video)
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La mujer que era trasladada a la Clínica 2 fue llevada en otra unidad; tres personas resultaron lesionadas
Una ambulancia privada de la empresa Plus Care terminó volcada tras participar en un accidente vial registrado la tarde de este miércoles en el cruce de los bulevares Isidro López Zertuche y Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.
La unidad trasladaba a Juana Espinoza, de 72 años, quien era llevada a la Clínica 2 del IMSS por un problema cerebrovascular, procedente de la colonia Isabel Amalia. Tras el percance, la paciente fue abordada en otra ambulancia para continuar con su atención médica.
De acuerdo con la información proporcionada por autoridades municipales en el lugar, la ambulancia circulaba sobre el bulevar Isidro López Zertuche, procedente del bulevar Universidad y con dirección a la Clínica 2.
Por su parte, una camioneta Chevrolet Silverado circulaba sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez con dirección a la carretera a Torreón.
El impacto ocurrió cuando la parte frontal de la camioneta golpeó el costado derecho de la ambulancia, lo que provocó que la unidad de emergencia terminara volcada sobre la vialidad.
El conductor de la camioneta, identificado como Roberto Cruz Soto, de 66 años, fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a la Clínica 70 del IMSS para recibir atención médica. También resultaron lesionados el paramédico Ernesto Ríos Aranda, de 31 años, y el operador de la ambulancia, Norberto Orozco.
Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las labores correspondientes. Personal de Bomberos, Cruz Roja y de la empresa Plus Care brindó atención a los lesionados y apoyó en las maniobras realizadas en el sitio.