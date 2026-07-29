Presunto corto circuito incendia vivienda en Las Teresitas, Saltillo
Tres personas lograron salir a tiempo del domicilio; una perrita fue rescatada durante las labores de los bomberos
Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron el incendio de un domicilio ubicado sobre la calle Tricanes, en la colonia Las Teresitas, en Saltillo, donde de manera preliminar se presume que un corto circuito, aunado a una fuga de gas, habría originado el siniestro.
En el interior de la vivienda se encontraban el propietario, Jesús Eduardo Cisneros, y sus dos hijos, de 21 y 14 años. Los tres lograron salir antes de que el fuego se extendiera y no presentaron lesiones ni síntomas de intoxicación.
Jesús Eduardo relató que intentó ingresar por las llaves de un automóvil que se encontraba en la cochera y mover una camioneta estacionada en el exterior. Sin embargo, el intenso calor se lo impidió y optó por salir del inmueble sin poner en riesgo su integridad.
El incendio provocó daños principalmente en la sala, el comedor y la lavandería. Personal de Protección Civil realizará una inspección para determinar las afectaciones estructurales que sufrió la vivienda.
Durante la emergencia, una perrita llamada Lola permaneció dentro del domicilio luego de esconderse debajo de un catre. Tras las labores de búsqueda, los bomberos lograron localizarla y ponerla a salvo.
Los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar el fuego. Mientras tanto, las autoridades mantienen las investigaciones para establecer con precisión el origen del incendio.