Presunto corto circuito incendia vivienda en Las Teresitas, Saltillo

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron el incendio de un domicilio ubicado sobre la calle Tricanes, en la colonia Las Teresitas, en Saltillo, donde de manera preliminar se presume que un corto circuito, aunado a una fuga de gas, habría originado el siniestro.

En el interior de la vivienda se encontraban el propietario, Jesús Eduardo Cisneros, y sus dos hijos, de 21 y 14 años. Los tres lograron salir antes de que el fuego se extendiera y no presentaron lesiones ni síntomas de intoxicación.