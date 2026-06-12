Vuelca tráiler con chatarra, en Saltillo

Un tráiler que transportaba un cargamento de chatarra volcó frente a la glorieta del bulevar Venustiano Carranza, presuntamente debido al exceso de peso que llevaba la unidad.

No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el accidente provocó un importante caos vial que afectó la circulación durante más de dos horas en los carriles con dirección de sur a norte.

El percance se registró cuando un tractocamión de la empresa Isia circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza. Al intentar retornar hacia el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, tomó la curva que conecta la glorieta con el fraccionamiento Puerta del Sol.

Fue en ese punto donde el contenedor comenzó a ladearse hasta volcar sobre su costado derecho. Debido a la fuerza del accidente, la cabina se desprendió del chasis.