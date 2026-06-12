Vuelca tráiler con chatarra, en Saltillo
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El sobrepeso de un contenedor que transportaba fierro viejo, provocó la volcadura del tráiler en la glorieta de Venustiano Carranza
Un tráiler que transportaba un cargamento de chatarra volcó frente a la glorieta del bulevar Venustiano Carranza, presuntamente debido al exceso de peso que llevaba la unidad.
No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, el accidente provocó un importante caos vial que afectó la circulación durante más de dos horas en los carriles con dirección de sur a norte.
El percance se registró cuando un tractocamión de la empresa Isia circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza. Al intentar retornar hacia el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, tomó la curva que conecta la glorieta con el fraccionamiento Puerta del Sol.
Fue en ese punto donde el contenedor comenzó a ladearse hasta volcar sobre su costado derecho. Debido a la fuerza del accidente, la cabina se desprendió del chasis.
Todo el cargamento de chatarra quedó esparcido sobre el carril izquierdo, lo que complicó la circulación y generó largas filas de vehículos en la zona.
Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo acudieron al lugar para realizar labores de abanderamiento y coordinar el flujo vehicular mientras se efectuaban las maniobras de retiro.
Asimismo, fue necesaria la intervención de dos grúas para levantar el contenedor, el tractocamión y la carga derramada sobre la carpeta asfáltica.
Las autoridades informaron que el conductor fue señalado por los daños ocasionados a la infraestructura municipal, principalmente por las afectaciones registradas en el pavimento a consecuencia de la volcadura.