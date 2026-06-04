Vuelta imprudente de taxi deja dos motociclistas lesionados en Saltillo

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    Vuelta imprudente de taxi deja dos motociclistas lesionados en Saltillo
    Uno de los ocupantes de la motocicleta quedó tendido sobre la carpeta asfáltica tras el impacto, presentando dolores en una pierna y en las costillas, mientras testigos solicitaban apoyo de las autoridades. ULISES MARTÍNEZ

El conductor del taxi presuntamente realizó una vuelta hacia la izquierda para incorporarse a otra vialidad, sin advertir el paso de los motociclistas que circulaban con preferencia

Un accidente entre un taxi y una motocicleta dejó a dos personas lesionadas la mañana de este miércoles en el cruce de las calles Otilio González y Mario Castro Gil, en la colonia Universidad Pueblo. Autoridades municipales tomaron conocimiento del percance, en Saltillo.

Conforme a las declaraciones de los participantes, en la motocicleta viajaban Marco Antonio ¨N¨ y Diego Alejandro ¨N¨, quienes resultaron afectados tras el impacto. Uno de ellos quedó sobre el pavimento con diversos dolores en la pierna y las costillas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-a-hombre-por-presunto-intento-de-allanamiento-en-la-zona-centro-DH21150704
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente que permita determinar las responsabilidades del percance.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente que permita determinar las responsabilidades del percance. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades confirmaron que el vehículo Nissan Tsuru habilitado como taxi, conducido por Fabián ¨N¨, de 66 años de edad, podría ser el responsable del accidente.

Según la versión recabada en el lugar, el taxista circulaba sobre la calle Otilio González con dirección hacia San Vicente y, al llegar al cruce, giró hacia su izquierda para incorporarse a Mario Castro Gil.

$!Los ocupantes de la motocicleta decidieron trasladarse por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica, luego de resultar lesionados durante el accidente vial.
Los ocupantes de la motocicleta decidieron trasladarse por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica, luego de resultar lesionados durante el accidente vial. ULISES MARTÍNEZ

Presuntamente, durante la maniobra no observó a los motociclistas que avanzaban con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez con vía libre, por lo que terminó impactándolos y provocando que ambos cayeran sobre la carpeta asfáltica.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades del accidente, mientras que los lesionados serían trasladados por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

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