Detienen a hombre por presunto intento de allanamiento en la Zona Centro

Los hechos fueron reportados por vecinos del sector a través de grupos de seguridad alrededor de las 00:00 horas, luego de que observaran a una persona en aparente estado de intoxicación manipulando las cadenas y candados de un portón con la intención de ingresar a la propiedad.

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido presuntamente intentando ingresar a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Bravo y Múzquiz, en la Zona Centro de Saltillo .

De acuerdo con los testigos, el sujeto aseguró conocer a los propietarios del inmueble; sin embargo, los nombres que proporcionó no correspondían a los dueños de la vivienda ni a personas conocidas por los habitantes del sector, lo que aumentó las sospechas sobre sus intenciones.

Ante la situación, vecinos solicitaron la intervención de las autoridades, quienes acudieron al lugar y procedieron con el aseguramiento del individuo.

Tras entrevistarse con los reportantes y recabar información sobre lo ocurrido, los oficiales detuvieron al hombre por su probable participación en un intento de allanamiento de morada, quedando a disposición de las autoridades competentes para definir su situación legal.