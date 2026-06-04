Detienen a hombre por presunto intento de allanamiento en la Zona Centro
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Vecinos del sector detectaron al sujeto manipulando cadenas y candados de un portón, por lo que solicitaron de inmediato la intervención de la Policía Municipal
Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido presuntamente intentando ingresar a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Bravo y Múzquiz, en la Zona Centro de Saltillo.
Los hechos fueron reportados por vecinos del sector a través de grupos de seguridad alrededor de las 00:00 horas, luego de que observaran a una persona en aparente estado de intoxicación manipulando las cadenas y candados de un portón con la intención de ingresar a la propiedad.
De acuerdo con los testigos, el sujeto aseguró conocer a los propietarios del inmueble; sin embargo, los nombres que proporcionó no correspondían a los dueños de la vivienda ni a personas conocidas por los habitantes del sector, lo que aumentó las sospechas sobre sus intenciones.
Ante la situación, vecinos solicitaron la intervención de las autoridades, quienes acudieron al lugar y procedieron con el aseguramiento del individuo.
Tras entrevistarse con los reportantes y recabar información sobre lo ocurrido, los oficiales detuvieron al hombre por su probable participación en un intento de allanamiento de morada, quedando a disposición de las autoridades competentes para definir su situación legal.