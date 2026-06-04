Detienen a hombre por presunto intento de allanamiento en la Zona Centro

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Detienen a hombre por presunto intento de allanamiento en la Zona Centro
    El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes luego de ser señalado por su probable participación en un intento de allanamiento de morada registrado durante las primeras horas del día. MARTÍN ROJAS

Vecinos del sector detectaron al sujeto manipulando cadenas y candados de un portón, por lo que solicitaron de inmediato la intervención de la Policía Municipal

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido presuntamente intentando ingresar a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Bravo y Múzquiz, en la Zona Centro de Saltillo.

Los hechos fueron reportados por vecinos del sector a través de grupos de seguridad alrededor de las 00:00 horas, luego de que observaran a una persona en aparente estado de intoxicación manipulando las cadenas y candados de un portón con la intención de ingresar a la propiedad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llega-adulta-mayor-sin-vida-a-hospital-privado-de-saltillo-EH21150598

De acuerdo con los testigos, el sujeto aseguró conocer a los propietarios del inmueble; sin embargo, los nombres que proporcionó no correspondían a los dueños de la vivienda ni a personas conocidas por los habitantes del sector, lo que aumentó las sospechas sobre sus intenciones.

Ante la situación, vecinos solicitaron la intervención de las autoridades, quienes acudieron al lugar y procedieron con el aseguramiento del individuo.

Tras entrevistarse con los reportantes y recabar información sobre lo ocurrido, los oficiales detuvieron al hombre por su probable participación en un intento de allanamiento de morada, quedando a disposición de las autoridades competentes para definir su situación legal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Robos
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fin de las campañas

Fin de las campañas
true

Pleito en la cúpula del gobierno por el desastre en CDMX
true

POLITICÓN: Alfonso Durazo y Américo Villarreal ante el espejo de Rocha Moya, ¿se repite el patrón?
Al comparar los procesos electorales de 2020 y 2026, se observa que el nivel de contacto con la ciudadanía prácticamente no aumentó.

Candidatos al Congreso realizaron más de 10 mil eventos, ¿tú lo sentiste?
Emanuel Garza Fishburn señaló que cada comunidad educativa tendrá flexibilidad para decidir cómo incorporar los partidos del Mundial 2026 a sus actividades escolares.

‘¡Ponte la verde!’ Colegios de Saltillo alistan actividades por el Mundial; Sedu analiza ‘plan’ en escuelas públicas
Saraperos logró recortar la diferencia en varias ocasiones, pero no encontró el batazo oportuno en los innings finales.

Saraperos cae ante Sultanes y pierde la serie en el Francisco I. Madero
La Cámara de Representantes ordena a Trump terminar la guerra

¿Habrá acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos? Cámara de Representantes ordena que sí
Pese a las restricciones aplicadas en la frontera con México, la ganadería en Texas reportó el primer caso de gusano barrenador.

Reporta EU primer caso de gusano barrenador en Texas; activan cuarentenas y medidas de contención